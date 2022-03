Ruska bojna letala kršila švedski zračni prostor

Poveljnih švedskih letalskih sil je poudaril, da v luči trenutnih razmer incident obravnavajo zelo resno

"Štiri ruska bojna letala so vstopila v švedski zračni prostor vzhodno od otoka Gotland v Baltskem morju," so sporočili iz švedske vojske. Čeprav so podobne kršitve zračnega prostora s strani Rusije pogoste, so današnji dogodek obravnavali bolj resno zaradi ruske invazije na Ukrajino, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"V luči trenutnih razmer obravnavamo incident zelo resno," je v izjavi sporočil poveljnik švedskih letalskih sil Carl-Johan Edstrom.

Kršitev zračnega prostora je bila sicer kratka.

Zaradi vojne v Ukrajini je Švedska povečala stopnjo pripravljenosti. Premierka Magdalena Andersson pa je napovedala dodatno oborožitev države. Po hladni vojni je Švedska namreč precej zmanjšala sredstva za obrambo, šele po ruski priključitvi Krima pa je švedski parlament potrdil spremembo politike.

Od leta 2017 je na Švedskem med drugim znova obvezno vojaško služenje, leta 2020 pa so potrdili okrepitev izdatkov za obrambo za 40 odstotkov med letoma 2021 in 2025.

Švedska sicer ni članica zveze Nato, a z zavezništvom tesno sodeluje. Podobno kot v sosednji Finski pa so tudi na Švedskem znova oživeli razpravo o morebitni pridružitvi Natu.