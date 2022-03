Z Janševimi putinovskimi prijemi se ne bomo znebili Putina

»𝐈𝐳𝐭𝐞𝐫𝐣𝐚𝐭𝐢 𝐯𝐬𝐚𝐤 𝐝𝐨𝐬𝐥𝐞𝐣 𝐩𝐥𝐚𝐜̌𝐚𝐧 𝐞𝐯𝐫𝐨 𝐢𝐳 𝐣𝐚𝐯𝐧𝐢𝐡 𝐬𝐫𝐞𝐝𝐬𝐭𝐞𝐯 𝐧𝐚𝐳𝐚𝐣. 𝐙𝐚𝐫𝐚𝐝𝐢 𝐭𝐚𝐤𝐬̌𝐧𝐞𝐠𝐚 𝐨𝐝𝐧𝐨𝐬𝐚, 𝐤𝐨 𝐬𝐞 𝐯 𝐢𝐬𝐭𝐢 𝐤𝐨𝐬̌ 𝐦𝐞𝐜̌𝐞 𝐦𝐨𝐫𝐢𝐥𝐜𝐚 𝐢𝐧 𝐧𝐣𝐞𝐠𝐨𝐯𝐨 𝐳̌𝐫𝐭𝐞𝐯, 𝐭𝐢𝐫𝐚𝐧𝐢 𝐧𝐚𝐦𝐫𝐞𝐜̌ 𝐮𝐬𝐩𝐞𝐯𝐚𝐣𝐨.«



– predsednik vlade Janez Janša na Twitterju v odzivu na citat iz zapisa Mirovnega inštituta, da je »Ukrajina najstrašnejši primer tega, kaj se zgodi, ko pride do spopada apetitov ZDA in zveze Nato na eni ter Rusije na drugi strani«

Mirovni inštitut prejema javni denar za svoje raziskovalno delo že 30 let. Če njihovo raziskovanje ne bi bilo kakovostno, jim domači in evropski financerji ne bi vedno znova izkazovali zaupanja. V svojih stališčih so konsistentni in brezkompromisni. Za razliko od svojih kritikov, ki so ukrajinskega predsednika še pred dvema letoma zasmehovali kot propadlega komika in ruskega plačanca, danes pa ga slavijo kot heroja. Na Mirovnem inštitutu so do zveze Nato danes enako kritični kot so bili pred dvajsetimi leti, v času Drnovškove vlade. Putina in njegov despotizem kritizirajo že leta – medtem ko se je slovenski premier z njim rokoval in fotografiral.

V demokratičnem svetu različni in kritični pogledi niso le dovoljeni, temveč so 𝑑𝑜𝑏𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠̌𝑙𝑖. Zahod kritiko neguje in jo sistematično financira z javnimi sredstvi. V Putinovi Rusiji kritične organizacije in drugače misleče posameznike preganjajo.

Pri premierjevih tviteraških obračunavanjih ne gre le za nedolžno negodovanje ali prazne grožnje. Na vladnih odborih že dve leti sistematično pregledujejo sezname nevladnih organizacij, ki prejemajo javna sredstva, in preverjajo, kdo izmed njih kritizira delo vlade. Strogo po partijski liniji: vsakršna kritika je prepovedana. Seznam kritičnih organizacij, ki so ostale brez vladnih sredstev, se vztrajno daljša.

Polna usta protiputinovskih izjav nas zato ne smejo preslepiti. Gonja zoper kritične nevladne organizacije in posameznike ter aktualna čistka na javni RTV nimata ničesar skupnega z zavračanjem Putinove agresije. Prav obratno: takšni prijemi vodijo v putinizacijo Slovenije. Enako kot kontinuirani napadi na medije, sodstvo in ustavno sodišče, politizacija policije, poniževanje in ignoriranje neodvisnih nadzornih institucij.

Putina na takšen način ne bomo ustavili na ruskih mejah. Pač pa bomo z nemim opazovanjem dopustili uvoz Putinovih tiranskih metod v našo državo.

Zato ob takšnih napadih ne smemo zamahniti z roko. Ne smemo biti tiho.

**Javno pismo je bilo najprej objavljeno na Twitter in Facebook strani krovne mreže slovenskih nevladnih organizacij CNVOS**