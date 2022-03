»Število ukrajinskih beguncev preseglo milijon«

To je več kot dva odstotka od okoli 44 milijonov Ukrajincev

Prvi mož visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR) Filippo Grandi je poudaril, da je čas, da orožje v Ukrajini potihne, da bo mogoče dostaviti življenjsko nujno humanitarno pomoč.

"Iz Ukrajine je zaradi ruske invazije v tednu dni zbežalo že več kot milijon ljudi," je ponoči sporočil prvi mož visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR) Filippo Grandi. To je več kot dva odstotka od okoli 44 milijonov Ukrajincev.

"V samo sedmih dneh smo bili priča eksodusu enega milijona beguncev iz Ukrajine v sosednje države," je po poročanju tujih tiskovnih agencij dejal Grandi in dodal, da "je za še veliko več milijonov v Ukrajini čas, da orožje potihne, da bo mogoče dostaviti življenjsko nujno humanitarno pomoč".

Že do srede se je na Poljsko zateklo okoli pol milijona Ukrajincev, več kot 120.000 jih je bilo v Romuniji, kamor se zdaj, kot je povedal, odpravlja Grandi. Podobno je v Moldaviji in več drugih državah, vse bolj tudi v tistih, ki sicer ne mejijo na Ukrajino, kot sta Nemčija in Češka. V slednji jih je že okoli 20.000 in v sredo so tam v pričakovanju velikega begunskega vala razglasili izredne razmere.

Združeni narodi sicer pričakujejo, da bi lahko iz Ukrajine pred nasiljem zbežalo štiri milijone ljudi, morda pa še več. Milijoni Ukrajincev so medtem zbežali z domov, a ne tudi iz države, in so notranje razseljeni, njihov število pa je zaenkrat težko oceniti.

