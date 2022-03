Smrt avtokraciji, svoboda narodu!

Zdaj, ko vsi odločno obsojamo avtokrata, ki je napadel Ukrajino, bi morali odločno obsoditi in odsloviti tudi vse evropske avtokrate in iliberalce, ki so z zaničevanjem demokracije, vladavine prava in človekovih pravic ustvarili moralni kontekst za napad na Ukrajino

Protest proti vojni in samodržcem v Ljubljani

© Borut Krajnc

V Možu iz Hollywooda, Tarantinovi epizodi Štirih sob (1995), neki tip stavi, da mu bo uspelo vžigalnik Zippo prižgati v vseh desetih zaporednih poskusih. Če mu to uspe, dobi avtomobil – če mu ne uspe, bo ob prst. Trik je seveda v tem, da mu vžigalnika ne uspe prižgati že v prvem poskusu – in prst mu avtomatično odsekajo. Takoj. Ja, nepričakovano. Brez besed. Šokantno. Tip ga izgubi v trenutku, ko mu ne uspe prižgati vžigalnika. Nobenega čakanja, nobenega zavlačevanja, nobenih pogajanj, nobenega šahiranja, nobenega mencanja, nobene diplomacije, nobenega stopnjevanja napetosti. In nobenega patetičnega omogočanja častnih umikov. In nobenih rešitev v zadnjem trenutku.