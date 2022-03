Na lovu za resnico

Je Zahod leta 1990 obljubil, da ne bo širil Nata? Tako trdi Rusija. Genscherjev diplomat Frank Elbe je v intervjuju razkril, kaj od tega drži – in kaj ne.

Frank Elbe, danes star 80 let, je sodil med najtesnejše sodelavce nekdanjega nemškega zunanjega ministra Hans-Dietricha Genscherja. Od leta 1987 do 1992 je vodil njegov kabinet, leta 1990 je postal član bonske delegacije na tako imenovanih pogajanjih dve plus štiri o združitvi Nemčije. Do leta 2005 je na položaju veleposlanika zastopal Nemčijo v številnih državah, med drugim na Poljskem in v Švici. Danes dela kot odvetnik.

Gospod Elbe, Rusija in Zahod se že leta prepirata, ali je Zahod na pogajanjih o nemški združitvi obljubil, da se Nato ne bo širil proti vzhodu. Kako se vi spominjate tistih dogodkov?