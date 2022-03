Ukrajinsko-poljska meja

Je žalost, je veselje, ni pa groze od izkustva vojne

Snidenje hčerke iz Lviva in očeta na železniški postaji v poljskem Przemyślu.

© Simon Chang

Na poljski strani mejnega prehoda z Ukrajino Medyka/Šegini se je v torek popoldne trlo fotoreporterjev, snemalcev in novinarjev. Čakali so na ukrajinske ženske z otroki, ki so peš prečkale mejo. Druge so bile v avtomobilih s svojimi otroki, nekatere s prijateljicami. Kjer je bilo v avtu veliko otrok, se niso držali običajnih varnostnih ukrepov, ženske so dojenčke držale v naročju, večji otroci v stolčkih so držali manjše. Na prvi pogled se niso veliko razlikovali od družin, ki se vozijo na počitnice. Avtomobili so bili vseh vrst in prtljaga v njih tudi.