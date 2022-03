Manipulacija

Anketa ministra NSi, krščanskega demokrata Janeza Ciglerja Kralja

Janez Cigler Kralj,minister za delo, družino in socialne zadeve

»Ali podpirate, da se denarna socialna pomoč/otroški dodatek vzame osebam, ki so v postopku za pogojno kazen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in obsojenim osebam? Ali se strinjate, da gre pri denarni socialni pomoči le za premostitev situacije in ne za trajno rešitev? Ali se strinjate, da denarno socialno pomoč dobijo samo tisti, ki jo potrebujejo? Ali podpirate zmanjšanje števila izrednih denarnih socialnih pomoči s 5-krat na 3-krat letno?« To so le štiri vprašanja od 17 iz ankete, ki jo je januarja naročilo ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pod ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem in iz pridobljenih odgovorov izpeljalo sklep, da je solidarna družba »želja in prioriteta ministrstva«.