Študenti v stiski

Raziskava duševnega zdravja študentov med pandemijo

Epidemija je imela posledice tudi na študente (fotografija je simbolična)

© Borut Krajnc

Med tiste, ki so posledice krize najbolj občutili, spadajo študenti, saj se jim je svet postavil na glavo ravno na pragu enega najvznemirljivejših obdobij v življenju. Z omejitvami gibanja, ustavitvijo javnega življenja, zahtevano medosebno razdaljo in poukom na daljavo so bili odrezani od izkušenj študentskega življenja, onemogočeni so jim bili prvi koraki v samostojnost. Številni zaradi posledic pandemije občutijo stiske, depresijo, tesnobo in imajo težave z duševnim zdravjem.