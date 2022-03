Obsojamo ponarejanje zgodovine

Pozivamo vse politike, tako v svojih državah, kot relevantne politike na mednarodnem prizorišču, da vodijo odgovorno politiko spominjanja in poučevanja zgodovine in da prenehajo zlorabljati preteklost

Predsednik vlade in SDS Janez Janša med nagovorom na shodu v podporo Ukrajini, ki ga je neposredno v živo prenašala tudi javna TV Slovenija

Zgodovinarji iz Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Makedonije, Slovenije in Srbije, podpisniki Deklaracije #Ubranimo_zgodovino / #Defend_History, obsojamo ponarejanje zgodovine, njeno zlorabo in uporabo selektivne zgodovinske argumentacije za opravičevanje vojne politike in agresije na suvereno in mednarodno priznano državo Ukrajino.

Zloraba zgodovine v politične namene je pred desetletji vodila v tragične vojne na ozemlju bivše Jugoslavije. Zato opozarjamo na nevarnost manipulacije s preteklostjo za razpihovanje sovraštva, ustvarjanja vojn, razčlovečenje sovražnikov in opravičevanje vojnih zločinov.

Zgodovina je svobodna in avtonomna znanstvena disciplina, ki služi raziskovanju in razumevanju procesov preteklosti. Zgodovina ne sme služiti legitimiranju katerihkoli posamičnih nacionalnih aspiracij in ozemeljskih pretenzij.

Vstajamo v obrambo svoje discipline! Pozivamo vse politike, tako v svojih državah, kot relevantne politike na mednarodnem prizorišču, da vodijo odgovorno politiko spominjanja in poučevanja zgodovine, da prenehajo zlorabljati preteklost in se ne zanašajo na zgodovinarje, intelektualce in interesne skupine, ki podžigajo nacionalistične strasti in sovražni govor za uresničevanje lastnih interesov.

Dvigamo glas v obrambo svojega poklica in neovirane pravice do življenja in uveljavljanja vseh individualnih in kolektivnih identitet, v tem trenutku pa predvsem ukrajinske identitete in svobode državljanov Ukrajine.

- Prof. dr. Damir Agičić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

- Prof. dr. Magdalena Najbar Agičić, Sveučilište Sjever, Koprivnica

- Prof. dr. Živko Andrijašević, Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore

- Dr. Milivoj Bešlin, viši naučni saradnik, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu

- Prof. dr. Neven Budak, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

- Prof. dr Igor Duda, Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

- Dino Dupanović, Muzej Unsko-sanskog kantona Bihać i doktorant Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

- Prof. dr. Amir Duranović, Filozofski fakultet Unverziteta u Sarajevu

- Prof. dr. Ivo Goldstein, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

- Prof. dr. Senaid Hadžić, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

- Prof. dr. Adnan Jahić, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

- Prof. dr. Tvrtko Jakovina, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

- Doc. dr Branimir Janković, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

- Prof. dr. Husnija Kamberović, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

- Dr. Merisa Karović-Babić, viša naučna saradnica, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu

- Dr. Vera Katz, naučna savjetnica

- Prof. dr. Hrvoje Klasić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

- Doc. dr. Snježana Koren, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

- Dr. Olga Manojlović Pintar, viša naučna saradnica, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd

- Dea Marić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

- Dr. Dragan Markovina, istoričar, Mostar – Split

- Kristina Meneši, viša kustoskinja-istoričarka, Novi Sad

- Dr. Aleksandar R. Miletić, naučni saradnik, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd

- Dr. Srđan Milošević, istoričar, Beograd

- Mr. Edin Omerčić, stručni saradnik, Institut za historiju Unverziteta u Sarajevu

- Dr. Enes Omerović, naučni saradnik, Institut za historiju Unverziteta u Sarajevu

- Bibijana Papo Hutinec, doktorandica, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

- Doc. dr. Dragutin Papović, Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore

- Dr. Latinka Perović, naučna savetnica

- Dr. Milovan Pisarri, naučni saradnik, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu

- Doc. dr. Adnan Prekić, Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore

- Prof. dr Edin Radušić, Filozofski fakultet Unverziteta u Sarajevu

- Minela Radušić, Filozofski fakultet Unverziteta u Sarajevu

- Dr Aida Ramić-Ličina, naučna saradnica, Institut za historiju Unverziteta u Sarajevu

- Prof. dr Božo Repe, Filozofski fakultet Univerziteta u Ljubljani

- Prof. dr. Nikola Samardžić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

- Prof. dr Momir Samardžić, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

- Mr. Jadranka Selhanović, Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore

- Dr Sead Selimović, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

- Prof. dr. Danijela Stefanović, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

- Prof. dr. Irena Stefoska, Institut za nacionalnu istoriju, Skopje

- Prof. dr. Dubravka Stojanović, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

- Dr. Izet Šabotić, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

- Dino Šakanović, doktorant, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

- Mr. Milan Šćekić, Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore

- Mr. Ivan Tepavčević, Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore

- Prof. dr. Petar Todorov, Institut za nacionalnu istoriju, Skoplje

- Nikica Torbica, Dkolektiv - organizacija za društveni razvoj

- Dr. Nikola Tomašegović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

- Dr Sabina Veladžić, naučna saradnica, Institut za historiju Unverziteta u Sarajevu

- Dr. Adnan Velagić, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“, Mostar

- Prof. dr. Peter Vodopivec, Slovenska akademija znanosti in umetnosti

- Prof. dr. Radina Vučetić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

- Petar Žarković, istraživač saradnik, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu

- Izr. prof. dr. Kornelija Ajlec, Oddelek za zgodovino Filozofska fakulteta Ljubljana

- Doc. dr. Irena Selišnik, Oddelek za zgodovino Filozofska fakulteta Ljubljana

- Doc. dr. Alenka Cedilnik, Oddelek za zgodovino Filozofska fakulteta Ljubljana

- Izr. prof. dr. Bojan Balkovec, Oddelek za zgodovino Filozofska fakulteta Ljubljana

- Doc. dr. Žiga Zwitter, Oddelek za zgodovino Filozofska fakulteta Ljubljana

- Asist. dr. Božidar Flajšman, Oddelek za zgodovino Filozofska fakulteta Ljubljana

- Izr. prof. dr. Rok Stergar, Oddelek za zgodovino Filozofska fakulteta Ljubljana

- Doc. dr. Dušan Mlacović, Oddelek za zgodovino, FF Ljubljana

- Doc. dr. Peter Mikša Oddelek za zgodovino Filozofska fakulteta Ljubljana

- Doc. dr. Jernej Kosi, Oddelek za zgodovino Filozofska fakulteta Ljubljana

- Mag. Ana Marija Lamut, Oddelek za zgodovino Filozofska fakulteta Ljubljana

- Doc. dr. Ana Cergol Paradiž, Oddelek za zgodovino Filozofska fakulteta Ljubljana

- Izr. prof. dr. Mitja Ferenc, Oddelek za zgodovino Filozofska fakulteta Ljubljana

- Red. prof. dr. Marta Verginella, Oddelek za zgodovino Filozofska fakulteta Ljubljana

- Doc. dr. Marko Štuhec, Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Ljubljana

(**) nazivi tujih zgodovinarjev so zapisani v njihovem matičnem jeziku