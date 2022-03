»Oboroženi spopadi kršijo tudi vse otrokove pravice«

Evropski varuhi človekovih pravic pozivajo k takojšnji prekinitvi ruske invazije

Na poljski strani mejnega prehoda z Ukrajino Medyka Šegini

© Simoon Chang

Evropska mreža nacionalnih institucij za človekove pravice (ENNHRI) je ta teden pozvala k takojšnji prekinitvi ruske invazije na Ukrajino skladno z načeli mednarodnega prava, humanitarnega prava in prava človekovih pravic. Države članice Sveta Evrope poziva k pomoči Ukrajini.

ENNHRI rusko vlado poziva tudi, naj uvede začasne ukrepe, ki jih je izdalo Evropsko sodišče za človekove pravice, so iz mreže sporočili v posebni izjavi, ki so jo izdali ob podpori Varuha človekovih pravic Republike Slovenije in drugih članic ENNHRI.

Mreža pozdravlja mirovna pogajanja in podporo mednarodnih organov, kot so ZN, Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), Svet Evrope in EU.

Vse države članice Sveta Evrope pa poziva, naj izkažejo solidarnost z Ukrajino, zagotovijo humanitarno pomoč, ponudijo zatočišče posameznikom, ki bežijo iz Ukrajine, in v zvezi s tem sodelujejo z evropskimi nacionalnimi institucijami za človekove pravice.

Zaskrbljenost nad stanjem v Ukrajini pa so izrazili tudi pri Evropski mreži varuhov človekovih pravic za otroke (ENOC). Opozorili so, da oboroženi spopadi kršijo vse otrokove pravice - pravico do življenja, pravico do življenja v združeni družini, pravico do zdravja in izobraževanja, pravico do zaščite pred vsemi oblikami nasilja in izkoriščanja, tudi spolno zlorabo ter pravico do prejemanja humanitarne pomoči. ENOC med drugim poziva, da Rusija nemudoma prekine svojo invazijo in zaščiti življenja, varnost in blagostanje otrok.