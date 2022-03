Visoke kazni za domnevne lažne novice o ruski vojski

Mediji v Rusiji že od prejšnjega tedna v svojih poročilih o vojni v Ukrajini ne smejo uporabljati izrazov napad, invazija ali napoved vojne

Ruski predsednik Vladimir Putin

© kremlin.ru

Spodnji dom ruskega parlamenta je včeraj sprejel zakonodajo, ki določa visoke kazni za širjenje domnevnih lažnih informacij o ruskih vojaških silah. Kršiteljem grozijo denarne kazni in do 15 let zapora, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Mediji v Rusiji že od prejšnjega tedna v svojih poročilih o vojni v Ukrajini ne smejo uporabljati izrazov napad, invazija ali napoved vojne. Moskva namreč vojno označuje kot posebno vojaško operacijo.

Da bi sprememba zakona, ki ga je včeraj potrdila duma, stopila v veljavo, manjkata še potrditev zgornjega doma parlamenta in podpis ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Mediji v Rusiji že od prejšnjega tedna v svojih poročilih o vojni v Ukrajini ne smejo uporabljati izrazov napad, invazija ali napoved vojne. Moskva namreč vojno označuje kot posebno vojaško operacijo.

Glede na spremembe zakona so kaznivi širjenje domnevnih lažnih novic o ruski vojski, diskreditacija sil in pozivi k uvajanju sankcij proti Rusiji.

Sprememba zakona zbuja strah, da bodo v Rusiji še dodatno omejili poročanje preostalih neodvisnih medijev v državi. Ruske oblasti so v preteklih dneh že blokirale več kritičnih medijev, med drugim pa je nehal delovati do Kremlja kritičen radio Eho Moskve.