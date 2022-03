Ameriški senator predlagal atentat na Putina

Republikanski senator iz Južne Karoline Lindsey Graham je dejal, da je "Putinova smrt edini način za končanje krize v Ukrajini"

Republikanski senator iz Južne Karoline Lindsey Graham

© Gage Skidmore / Flickr

Republikanski senator iz Južne Karoline Lindsey Graham si je z izjavo, da bi bilo ruskega predsednika Vladimirja Putina treba ubiti, prislužil kritike tako s strani demokratskih kot tudi republikanskih kolegov. Graham je dejal, da je Putinova smrt edini način za končanje krize v Ukrajini.

"A je kakšen Brut v Rusiji? A je kakšen uspešnejši polkovnik Stauffenberg v ruski vojski? Edini način, da se to konča, je, da nekdo v Rusiji odstrani tega možakarja. Svoji državi in svetu boš naredil veliko uslugo," je tvitnil Graham, pri čemer je imel v mislih umor Julija Cezarja in poskus atentata na Hitlerja.

Lindsey Graham,

republikanski senator

Bela hiša je Grahamov poziv k atentatu danes zavrnila. "To ni stališče ameriške vlade in zagotovo ni stališče, ki bi ga slišali iz ust kogarkoli iz te vlade," je dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki.

Grahamov republikanski kolega iz Teksasa Ted Cruz, ki je tudi sam znan po spornih izjavah, je ponovil stališče vlade Joeja Bidna, ki jo sicer zelo rad kritizira. "To je izjemno slaba zamisel. Sankcije in bojkot ruske nafte ter plina sta rešitev, skupaj z vojaško pomočjo Ukrajini," je tvitnil Teksašan.

Ted Cruz

republikanski senator

Tudi nekateri drugi kongresniki so javno ocenili, da je Grahamov poziv nevaren in neuravnovešen. "Res bi si želela, da se člani kongresa ohladijo in pazijo na svoje izjave, ko se skušala vlada izogniti tretji svetovni vojni," pa je med drugim tvitnila demokratska kongresnica iz Minnesote Ilhan Omar.

Graham medtem vztraja pri ideji o atentatu. Njegov tiskovni predstavnik Kevin Bishop je dejal, da je vsem jasno, da bo moral Putin oditi in da to bodo za to morali poskrbeti sami Rusi.

