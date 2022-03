Prenehajte obračunavati z novinarji RTV Slovenija

Izkoriščanje vojne v Ukrajini za obračunavanje z javnim medijem v predvolilni kampanji je nespodobno in nedemokratično

Petkov protest za zaščito neodvisnih medijev

© Janez Zalaznik

V Društvu novinarjev Slovenije predsednika vlade in ostale vladne predstavnike ponovno pozivamo, da prenehajo napadati in etiketirati novinarje, njihove goste, dopisnike in kar cele oddaje RTV Slovenija. Nespoštovanje drugačnih mnenj, tudi takšnih, s katerimi se ne strinjaš, je značilnost avtoritarnih režimov, katerih podpore predsednik vlade obtožuje novinarke in novinarje RTV Slovenija. Prav tako kot poenostavljeno razumevanje družbene stvarnosti in nespoštovanje svobode izražanja.

Neodvisni in stabilni javni mediji so eden od stebrov demokracije.

Po vzoru stališč političnega vrha sta člana programskega oziroma nadzornega sveta RTV Slovenija celo poobjavila poziv nemškemu novinarskemu sindikatu (DJV), da naj novinarjem RTV Slovenija odvzame akreditacije. Omenjena nemška organizacija akreditacij sploh ne izdaja, vendar pa je kljub temu zaskrbljujoče, da člana organov upravljanja javnega medija hujskata k omejevanju dela novinarjev. Takšno dejanje je zavržno ter v nasprotju s poslanstvom, ki ga v javnem interesu opravljajo ustvarjalci programa RTV Slovenija. Osebe s takšnimi stališči niso primerne za funkcije v javnem mediju.

Društvo novinarjev Slovenije (DNS)