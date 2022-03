Žižek: »Če zmaga Evropa, ki ne tolerira nebelih beguncev, potem ne potrebujemo Rusije, da nas uniči«

Slovenski filozof Slavoj Žižek je prepričan, da se je ruski predsednik Vladimir Putin na invazijo pripravljal več let, Zahod pa je vse to vedel

Za krizo v Ukrajini so odgovorne tako zahodne države kot Rusija, ocenjuje filozof Slavoj Žižek, ki je svoj pogled na dogajanje predstavil v Mariboru, kjer je nagovoril udeležence kongresa stranke Levica. "Ruski predsednik Vladimir Putin se je na invazijo pripravljal leta, Zahod pa je to vedel," je opozoril.

Žižek je spomnil na obdobje carske Rusije, v katerem je bila ukrajinska nacionalna identiteta prepovedana. Ukrajinci naj bi po Žižkovihj besedah šele v prvem desetletju Sovjetske zveze polno razvili svojo nacionalno identiteto, dobili slovarje in svojo književnost. Putinova politika pa, tako Žižek, pomeni vrnitev k carski Rusiji.

"Putin ni le konservativni nacionalist, ampak še huje, saj je v svojega državnega filozofa povzdignil Ivana Iljina, političnega teologa, ki je pred sto leti zagovarjal svojo osnovno verzijo fašizma," je povedal Žižek. Iljin naj bi si demokracijo predstavljal tako, da glasujemo le zato, da potrdimo svojo podporo našemu vodji. "Vodjo naši glasovi ne legitimizirajo. Tako v zadnjem desetletju deluje demokracija v Rusiji in ni nič čudnega, da je Putin postal priljubljen med novodobnimi populističnimi politiki, še zlasti v ZDA," je dodal.

"Ko Putin govori o denacifikaciji, se moramo spomniti, da je to isti Putin, ki je leta in leta podpiral Marine Le Pen v Franciji, Ligo in Salvinija v Italiji, Alternativo za Nemčijo v Nemčiji in celo Orbana na Madžarskem, ki je pokazal izjemno razumevanje za Putina," je opozoril.

Opozarja, da se Rusija danes ne vrača k hladni vojni z nizom jasnih pravil, ki naj bi jih obe strani spoštovali, temveč se dogaja nekaj veliko bolj norega. Napočilo je obdobje toplega miru. "Smo v obdobju, ko mir pomeni stalno hibridno vojno, kjer so oboroženi posegi razglašeni za miroljubne humanitarne misije proti genocidu. Kolikokrat smo že slišali to frazo s strani zahodnih sil, danes pa so jo nekoliko zapoznelo ponotranjili tudi Rusi," je dejal.

Žižek edino uspešno možnost upora proti Putinu vidi v tem, da se vsi kritično ozremo sami nase. Pri tem je spomnil, da je bil Zahod tisti, ki je Rusijo potiskal v fašizem, in kot primer navedel ekonomske predloge ZDA, ki so v 90-ih letih v času Borisa Jelcina uničili rusko ekonomijo in ustvarili teren za Putina.

Strinjal se je z navedbami, da je Putin vojni zločinec, a se pri tem sprašuje, ali smo to res opazili šele zdaj? "Mar ni bil vojni zločinec, ko je rusko letalstvo v Siriji bombardiralo milijonsko mesto Alep, mnogo bolj brutalno, kot zdaj bombardirajo Kijev," je dejal.

"Ne pozabite, da je Ukrajina najbolj revna od vseh postsovjetskih držav. Celo če bodo, upajmo, Ukrajinci zmagali, bo njihova uspešna obramba pomenila zanje trenutek resnice. Prisiljeni bodo sprejeti trpko resnico, da ni dovolj ujeti Zahod, ampak, da je sama zahodna liberalna demokracija v globoki krizi," je še povedal Žižek.

Rešiti moramo Evropo, toda kakšno Evropo, se je vprašal. "Če zmaga Evropa, ki ne tolerira nebelih beguncev in izključuje necivilizirane, potem ne potrebujemo Rusije, da nas uniči, to bomo uspešno storili sami," je poudaril.

