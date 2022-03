»Politika je umazana, pravijo. A težko bodo pokazali, kje se je Levica umazala.«

"Naša stava je jasna; na volitve gremo, da premagamo desnico in na volitve gremo, da dobimo vlado z Levico," je dejal koordinator Levice Luka Mesec

Luka Mesec med nagovorom

Koordinator Levice Luka Mesec je na današnjem kongresu stranke dejal, da je Levica orodje, s katerim poskušajo svet okoli nas spreminjati na bolje. Hkrati je zatrdil, da razume tiste, ki so od njih pričakovali več, a ocenjuje, da so glede na število poslancev v DZ dosegli veliko. Na volitvah bodo stavili tudi na to, da država dobi vlado z Levico.

Kot je v predvolilnem nagovoru članom stranke na petem rednem kongresu Levice izpostavil Mesec, skušajo s stranko v zadnjih osmih letih, odkar so prestopili parlamentarni prag, biti "vsaj obliž na rane, ki nam jih zadeva čas".

Prepričan je, da je Levica v tem času pripomogla, da so bile apokalipse, ki se verižijo okoli nas, malo bolj znosne in so nas zadele manj, kot bi nas lahko. Ob tem je Mesec izpostavil nekaj dosežkov, ki jih je stranka dosegla. Kot pravi, je bila Levica osem let na strani zaposlenih, študentov, upokojencev in brezposelnih. Med drugim je izpostavil dvig minimalne plače, dvig pokojnin in socialne pomoči ter nedeljsko zaprtje trgovin.

Med dosežki iztekajočega se mandata je Mesec v nadaljevanju izpostavil še zavzemanje za žrtve varčevalnih ukrepov, boj proti hujskaštvu proti manjšinam in ranljivim in zavzemanje za zeleno politiko.

Po njegovih besedah je v osmih letih stranka ostala konsistentna, zato je, kot pravi, ponosen, da stranka v času svojega delovanja za sabo nima nobene resne afere in primera korupcije. "Politika je umazana, pravijo. A težko bodo pokazali, kje se je Levica umazala," je prepričan Mesec, ki hkrati zatrjuje, da bodo tako delovali tudi v prihodnje.

A kot je poudaril, so pred Slovenijo zdaj novi, večji izzivi. Na volitvah 24. aprila bomo namreč odločali o tem, v kakšni državi želimo živeti, je prepričan. Ob tem bo po njegovih besedah pomembno dvoje, in sicer koliko glasov bo dobil blok sredine in Levice proti Janši in njegovim satelitom ter koliko glasov bo znotraj tega bloka dobila Levica.

Slednje bo namreč po njegovih besedah vplivalo na to, ali bomo v prihodnje dobili vlado, ki obljub ne bo videla kot mrtvih črk na papirju in bo upala zagristi v velike krize našega časa. "Naša stava je jasna; na volitve gremo, da premagamo desnico in na volitve gremo, da dobimo vlado z Levico," je poudaril Mesec. V svojem govoru se je sicer koordinator Levice dotaknil tudi ključnih programskih točk stranke.

V izjavi ob koncu za javnost odprtega dela kongresa je Mesec napovedal še, da si bodo na volitvah prizadevali doseči za 30 odstotkov boljši rezultat kot na zadnjih parlamentarnih volitvah. Slednji jim je namreč prinesel devet poslanskih mandatov, po prestopu poslancev Franca Trčka in Željka Ciglerja v SD pa Levica aktualni sklic DZ končuje s sedmimi poslanci.

Na današnjem kongresu so predstavili tudi kandidate, ki bodo na parlamentarnih volitvah nastopili na listi stranke. Ob koordinatorju stranke, ki se bo za mandat potegoval v volilni enoti Ljubljana Center bodo na listi z izjemo Violete Tomić, ki je januarja izstopila iz stranke, kandidirali vsi aktualni poslanci Levice, torej Matej T. Vatovec, Miha Kordiš, Boštjan Koražija, Primož Siter in Nataša Sukič. Svoje kandidature bodo ponovili v enotah, ki so jim ob zadnjih državnozborskih volitvah že prinesle poslanski mandat.

Med kandidati na listi stranke je tudi nekaj vidnejši imen iz različnih sfer družbe, med drugim antropologinja Svetlana Slapšak, psihologinja in nekdanja poslanka Metka Mencin Čeplak, nekdanji predsednik združenja ravnateljev Milan Rejc, arheologinja in dolgoletna aktivistka za enakopravnost spolov Tatjana Greif in direktorica Kosovelovega doma Nina Ukmar.

"Levica nima nobenih skrivnih načrtov, vse je zunaj javno, drži se demokratičnih pravil, zato je tudi umaknila podporo prejšnji vladi, ko te podpore ni mogla uskladiti s svojim programom."

Na kongresu je zbrane nagovoril tudi filozof Slavoj Žižek, ki je izpostavil pomen Levice za slovenski politični prostor. Po njegovih besedah je Levica edina stranka v Sloveniji, ki je v svojem načinu delovanja zmerna, odprta, jasna, hkrati pa se zaveda izjemne resnosti, radikalnosti krize, v kateri smo. Prepričan je tudi, da se stranki zmotno očita, da ima skrite neustavne načrte in da je postala zgolj še ena običajna parlamentarna stranka. "Levica nima nobenih skrivnih načrtov, vse je zunaj javno, drži se demokratičnih pravil, zato je tudi umaknila podporo prejšnji vladi, ko te podpore ni mogla uskladiti s svojim programom," je spomnil.

Takšno ravnanje je po njegovi oceni upoštevanje osnovnih parlamentarnih pravil: ko se z nečim ne strinjaš, se umakneš. "Me je pa strah, da tisti, ki danes vladajo, ne bodo vrgli puške v koruzo, ko bodo, upajmo, izgubili volitve," je še dodal. Sicer pa je Žižek ob koncu kongresa še ocenil, da je kljub vsemu aktualni predsednik vlade Janez Janša boljša izbira kot predsednik NSi Matej Tonin, saj da je Janša odkrit in pri njem "veš, kje si".

