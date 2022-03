V šolah po novem brez zaščitnih mask

Po zimskih počitnicah v šolske klopi vračajo tudi učenci in dijaki vzhodne Slovenije

Minister za zdravje Janez Poklukar

© Borut Krajnc

Po zimskih počitnicah se danes v šolske klopi vračajo tudi učenci in dijaki vzhodne Slovenije. Skupaj z vrstniki z zahoda države, ki so na počitnicah uživali teden prej, se bodo pouka lahko udeležili brez zaščitnih mask. Teh po zadnji odločitvi vlade o sproščanju ukrepov ni treba nositi niti učiteljem.

Ob izboljšanju epidemičnih razmer je vlada namreč skladno s stališčem svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje odločila, da zaščitne maske za učence, dijake, študente in učitelje od danes ne bodo več obvezne. "Maske pa morajo še vedno nositi dijaki, študenti in učitelji, ki so vključeni v izobraževalni proces pri izvajalcu, denimo v primeru udeležbe na klinični praksi ali vajah," je pojasnil minister za zdravje Janez Poklukar.

Že pred tem je vlada z 21. februarjem odpravila obvezno samotestiranje na novi koronavirus v šolah. Kot so za STA pojasnili na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, so se ob spremembi vsi učenci, ki so se zaradi odklanjanja samotestiranja izobraževali na daljavo, vrnili v šole.

"Maske pa morajo še vedno nositi dijaki, študenti in učitelji, ki so vključeni v izobraževalni proces pri izvajalcu, denimo v primeru udeležbe na klinični praksi ali vajah."



Janez Poklukar,

Minister za zdravje RS

V četrtek sprejeti odlok ob tem tudi natančno določa način izpolnjevanja pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT), ki ga je vlada v večini dejavnosti ukinila, še vedno pa je obvezen pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in socialno-varstvenih storitev, pa tudi v zaporih in prevzgojnih domovih.

Testiranje s hitrimi testi za izpolnjevanje pogoja PCT v omenjenih dejavnostih je tako krito iz državnega proračuna, je poudaril minister. Če pa izvajalec testiranje obiskovalcev nadomesti s samotestiranjem, pa sredstva za samotestiranje zagotovi sam, je pojasnil.

V navedenih institucijah pa pogoja PCT pri zagotavljanju javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujnih zdravstvenih storitev, nujnih postopkov socialne in družinske problematike, zaščite in reševanja ter individualne verske duhovne oskrbe ni treba izpolnjevati.

liik8RLDQI