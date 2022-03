Rusija napovedala odprtje humanitarnih koridorjev za evakuacijo civilistov

Tako imenovani »režim tišine« naj bi pričel veljati danes ob 10. uri. Ukrajina ga je označila za popolnoma nemoralnega.

Vladimir Putin, ruski predsednik

Rusija je danes napovedala prekinitev ognja ter odprtje humanitarnih koridorjev v Ukrajini za evakuacijo civilistov. Koridorje naj bi vzpostavili za štiri ukrajinska mesta, tudi za ukrajinsko glavno mesto Kijev in pristaniško mesto Mariupol. Ukrajinska stran se na odločitev ruske strani še ni odzvala, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ruska stran je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass sporočila, da naj bi prekinitev ognja začela veljati danes ob 10. uri, humanitarne koridorje pa naj bi poleg Kijeva in Mariupola vzpostavili tudi za Harkov in Sumi. Pri tem niso sporočili, ali bo prekinitev ognja začela veljati po moskovskem ali kijevskem lokalnem času.

Prekinitev ognja naj bi bila po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zahteva francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki se je v nedeljo pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP, ki se sklicuje na sporočilo ruskega obrambnega ministrstva, je ruska vojska v humanitarne namene razglasila "režim tišine" od 7. marca od 10. ure in napovedala odprtje humanitarnih koridorjev.

"Ukrajinci možnos bi morali imeti možnost, da zapustijo svoje domove in ostanejo na ukrajinskem ozemlju"

Ukrajina je ruski predlog o humanitarnih koridorjih označila za "popolnoma nemoralen". Tiskovni predstavnik ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je dejal, da bi morali imetu Ukrajinci možnost, da zapustijo svoje domove in ostanejo na ukrajinskem ozemlju.

"To je popolnoma nemoralno. Trpljenje ljudi se izrablja za oblikovanje želenih televizijskih posnetkov," je zapisal tiskovni predstavnik. "To so državljani Ukrajine, pravico imajo do evakuacije na ozemlje Ukrajine."

Tiskovni predstavnik ukrajinskega predsednika

Ria Novosti poroča, da naj bi humanitarni koridor iz Kijeva peljal v Belorusijo, civilisti iz Harkova pa naj bi odšli v Rusijo. Koridorja iz Mariupolja in Sumija naj bi vodila tako v ukrajinska mesta kot v Rusijo. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da naj bi tisti, ki želijo zapustiti Kijev, to lahko storili tudi s poleti v Rusijo.

