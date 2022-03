NSi bi uvedla vavčer za mlade, ki se pripravljajo na sveti zakon

S tem bi sledilia popularni vavčerski ideji, ki je očitno skozi turistične bone postala manjša uspešnica trenutne avtoritarne oblasti

Stranka Nova Slovenija je na programski konferenci potrdila svoj volilni program, ki so ga v stranki oblikovali na novembrskem kongresu, ob tem pa so poudarili, da bo Evropa krščanska ali pa je ne bo. Nekateri poudarki so šokantni: krščanski demokrati sledijo trumpovskemu protekcionističnem zgledu v stilu »Slovenija najprej«, saj bi se tujci po njihovem novem programu lahko zaposlili le tam, kjer domače delovne sile ni na voljo, obvezen bi bil tudi tečaj slovenskega jezika in slovenske kulture. Le zanje, seveda. Patriotizem, cepljen na izključujočost in diskriminacijo pri zaposlovanju!

Obenem bi Matej Tonin in njegovi krščanski demokrati sledili popularni vavčerski ideji, ki je očitno skozi turistične bone postala manjša uspešnica trenutne avtoritarne oblasti. Zato so na kongresu predlagali, da bi za mlade med 18. in 29. letom uvedli vavčer za udeležbo v programih za zdrav in kakovosten partnerski odnos ter pripravo na zakon. Kaj točno pomeni tak vavčer in kaj pomeni priprava na zakon, denarno sponzorirana s strani vlade?

V Zavodu Iskreni že izvajajo tovrstno dejavnost. Tu ne gre spregledati, da je omenjeni zavod soustanavljal minister Janez Cigler Kralj in kasneje se je zapletel v sume konfliktnega ravnanja pri razdelitvi denarja, katerega ustanovitelj je bil ob Igorju Vovku, sicer tudi ustanovitelju portala Iskreni.net. Iz lastništva tega zavoda je minister izstopil 10. marca 2020, natančno tri dni pred prevzemom funkcije ministra. Kasneje se je moral zaradi očitkov zagovarjati tudi pred poslanskim zborom na interpelaciji.

Zavod Iskreni že izvaja programe na sveti zakon (vir: http://www.iskreni.net)

V omenjenem zavodu obljubljajo kakovostno, preizkušeno in prilagojeno e-pripravo v dolžini 3-mesečnega programa, s pomočjo katerega se par, očitno različnega spola, lahko preko spletnih skupin in »doživetega skupnega vikenda« temeljito pripravi na zakon. Takšno pripravo na zakon vodijo duhovniki in poročeni pari, ki menda želijo »živeti kakovostne odnose in pričujejo za lepoto poročenosti«, program pa pri njih poteka že od leta 2004, kot se radi pohvalijo.

Skoraj ni dvoma, komu bi na koncu verjetno šli dohodki iz naslova vavčerjev, če krščanski demokrati izpeljejo svojo programsko obljubo. Toda še pomembnejše od tega je opozorilo, da bi tovrstna uvedba vavčerjev pomenila kršitev principa ločitve Cerkve od države, saj bi privilegirala tiste mlade, ki želijo prakticirati svojo vero in skleniti zakon, medtem ko bi ateiste in vse, ki zavračajo religiozen pogled na medčloveške odnose in ne želijo skleniti zakonske zveze, zelo jasno deprivilegirala pri denarni pomoči s strani države. Povedano drugače: če bi katera vlada uvedla tovrstne vavčerje, bi morala vzporedno z njimi alternativno organizirati tudi tečaje za vse mlade, ki se ne pripravljajo na zakon. Morda bi lahko obenem ponujala kar vavčerje za kakovostne seminarje iz ateizma, kritičnega mišljenja ali preprosto kritične analize rekatolizacije družbe?

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**