Protestno kroženje okoli Washingtona

Ljudski konvoj namerava krožiti po obvoznici Washingtona najmanj teden dni, sestavljajo pa ga večinoma Trumpovi privrženci

Okrog 1000 vozil se je v nedeljo podalo na protestno kroženje po obvoznici okrog ameriške prestolnice Washington brez pravega cilja ali določenih zahtev. Gre za kopijo podobnega protesta v Kanadi, ki so ga odstranili po uvedbi izrednih razmer.

Kanadski tovornjakarji so uvodoma zahtevali konec ukrepov za zajezitev širjenja pandemije covida-19, kasneje pa odstop vlade. Na koncu so končali v zaporu in ostali brez svojih tovornjakov.

Kanadski protest je naletel na veliko odobravanje privržencev bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa in podobno idejo so dobili tudi nekateri ameriški tovornjakarji.

Protest naj bi ameriško prestolnico dosegel že pred dnevi, ko je imel svoj govor o položaju v državi predsednik Joe Biden, vendar je prišlo do zamud, veliko načrtovanih konvojev pa se ni niti sestavilo.

Ljudski konvoj namerava krožiti po obvoznici Washingtona najmanj teden dni, potem pa bodo videli, kako naprej. Ker gre večinoma za Trumpove privržence, ki so se že izvedli napad na zvezni kongres 6. januarja lani, jih razne policijske agencije za zdaj pozorno spremljajo.

Ta, ki se je začel v nedeljo v Hagerstownu v Marylandu, se je z imenom Ljudski konvoj vzpostavil v Kaliforniji in na poti poleg tovornjakarjev pobral še vsa mogoča vozila od osebnih avtomobilov do avtodomov, ki jih vozijo nasprotniki sedanje vlade.

Protest proti ukrepom za preprečevanje širjenja koronavirusa je izzvenel v prazno, saj se z umirjanjem pandemije ukrepi odpravljajo, vendar pa je bila vožnja iz Kalifornije dolga in protest bo, pa četudi proti čemu drugemu. Na primer "socializmu" sedanje vlade in sedanji vladi nasploh.

Ljudski konvoj namerava krožiti po obvoznici Washingtona najmanj teden dni, potem pa bodo videli, kako naprej. Ker gre večinoma za Trumpove privržence, ki so se že izvedli napad na zvezni kongres 6. januarja lani, jih razne policijske agencije za zdaj pozorno spremljajo.

uuxf-arz-zs

UGPwzUl1t8I