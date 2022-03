Jadranka Rebernik imenovana kot srbski vožd Slobodan Milošević

Kako je lahko glasovalo več kot 100 odstotkov novinarjev?

Jadranka Rebernik

© RTVSLO / IN MEDIA RES

Kar dve eklatantni izigravanji zakonov se trenutno odvijata na RTV Slovenija, politično dirigirano vodstvo želi izpeljati nezakoniti razpis za generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha, obenem pa je omenjeni za odgovorno urednico informativnega programa TV Slovenija imenoval Jadranko Rebernik, dosedanjo vršilko dolžnosti, brez večinskega soglasja kolektiva. Naj na začetku pojasnim, kaj je narobe s slednjim.

Obnemeli novinarski kolektiv

Jadranka Rebernik že na dosedanjo funkcijo sploh ni bila imenovana s predhodnim mnenjem uredništva, ki ga nalaga Zakon o medijih v svojem 18. členu, kajti tovrstno mnenje je potrebno tudi v primeru opravljanja funkcije vršilca dolžnosti. Začuda je novinarski kolektiv ob tem trajno obnemel, na kar sem večkrat opozoril. Zdaj pa so izpeljali še nov tehnični trik: Zakon o RTV Slovenija v svojem 21. členu predvideva situacijo, ko je kandidat za odgovornega urednika s strani kolektiva zavrnjen, če ni prejel pozitivnega mnenja, za kar šteje, če zanj glasuje večina zastopnikov uredniško-producentskih enot. V takem primeru, ko ne prejme dovolj podpore, lahko novinarji predlagajo svojega kandidata, ki ima pozitivno mnenje, o čemer obvestijo programski svet in kar predvideva tudi 63. člen Statuta RTV Slovenija.

Izpeljana manipulacija in zloraba zakona in predpisov se je tokrat odvila v tej smeri: čeprav je 82,18 odstotkov novinarjev TV Slovenija podprlo protikandidata Mitjo Preka, skupaj je po poročanju Večera glasoval 101 upravičenec od skupnih 139, pa je menda o kandidatki Jadranki Rebernik pozitivno mnenje podalo le 22 upravičencev, kar znese 21,78 odstotka vseh, ki so podali svoje mnenje. Štiri glasovnice naj bi bile neveljavne. Kandidatu Preku je pozitivno mnenje namenilo 83 upravičencev oziroma 82,18 odstotka. Ob tem je komisija ugotovila, da je pozitivno mnenje uredništva premočno prejel Prek, vendar je navzlic temu generalni direktor imenoval Jadranko Rebernik!

Slaba glasovalna kopija Miloševića

V javnosti je Igor E. Bergant, tisti novinar in predstavnik novinarskega kolektiva, ki ne želi opaziti, da v njegovi hiši poteka politizacija, takole pojasnil, zakaj je seštevek obeh podpor višji od 100 odstotkov: upravičenci so lahko dali podporo kar obema kandidatoma. Zelo inovativno, torej! Ne bo odveč navesti tale zgodovinski memento: Slobodan Milošević je bil 6. decembra 1989 razglašen za predsednika Srbije po referendumu, na katerem je prejel 104 odstotke v kosovskem mestu Drenica, kjer je bilo prebivalstvo za nameček stoodstotno albansko. No, na ta znameniti anekdotični podatek se velja spomniti, kajti v primeru Rebernik je glasovalo, podobno kot pri velikem voždu, natanko 103,96 odstotka vseh novinarjev v kolektivu! Očitno je čisto posebna kazen za njegove komunikatorje, ki niso opazili politizacije svoje hiše, da v funkciji portparolov sporočajo imenitne »presežne« rezultate glasovanja. Za kazen, jasno!

Po vseh škandalih, povezanih z uredniško promocijo Jožeta Možine in Igorja Pirkoviča, pritiskih na novinarje Tarče, odpovedi časopisja v hiši in cenzuri je torej Jadranka Rebernik končno nagrajena!

Kaj torej storiti z več kot prepoznavno spornim glasovanjem za odgovorno urednico RTV Slovenija? Se bodo novinarji dvignili proti odgovorni urednici in kdaj lahko pričakujemo splošno stavko vseh v hiši zaradi neznosnih razmer političnega podrejanja, na kar opozarjam, da je nujna gesta? Videti je, da se že medijski mainstream posebej ne ubada z dogajanjem, novinarji RTV hiše tudi ne, širša javnost je pretežno tiho, če odmislimo petkove protestnike in se, kar je običajno v takih primerih, anemično preizkuša v spontanih vajah iz indiference in pozabljanja; ljudje se pač čisto vsega navadijo! Omenjeni 104 miloševićevski odstotki za Rebernik očitno pomenijo, da je v kvoti 22 upravičencev, ki so jo podprli, že osem takih, ki so glasovali za oba kandidata, kar je bizarno po sebi. Po vsem sodeč so se modela glasovanja za oba hkrati domislili v želji, da bi izboljšali njen pričakovano slab rezultat. Seveda je vsak od teh 22 glasov pomenljivih in vsak zase je dokaz, kako nizko so se pripravljeni novinarji spustiti in popolnoma zatajiti svoje profesionalno poslanstvo. Po vseh škandalih, povezanih z uredniško promocijo Jožeta Možine in Igorja Pirkoviča, pritiskih na novinarje Tarče, odpovedi časopisja v hiši in cenzuri je torej Rebernik končno nagrajena!

Generalni v prirejen razpis, ker ne izpolnjuje pogojev

Na podoben način javnosti dovolj ne vznemirja nezakonit manever generalnega direktorja, ki je odprl nov razpis za svoje delovno mesto, ker ga nas sodišču preganja prejšnji direktor Igor Kadunc, saj je bil očitno protipravno imenovan na položaj brez izpolnjevanja razpisnih pogojev – moral bi imeti najmanj triletne izkušnje pri vodenju velikih organizacijskih sistemov, sam pa takih izkušenj nima in jih ne more dokazati. Zato se je inovativno domislil zakonskega obvoza s pomočjo novega razpisa, kjer ni takšne omejitve, in ker je sestava Programskega sveta tudi nezakonito politično enobarvna in njemu naklonjena, lahko zlahka pričakuje, da bodo svetniki rade volje pomagali izpeljati njegov perfiden manever izigravanja.

Ob zgolj pobožnem upanju, da se bodo novinarji postavili zoper odgovorno urednico, je neslavno zatajila uvedba informativnega programa na drugem sporedu. Že nekajkrat prestavljen začetek oddaj, kot so Panorama, Magnet in ostalih, so dodali v sporede časopisja za 7. in 8. marec, toda sodeč po najavi sporeda na MMC RTV Slovenija jih na navedene dneve gledalci spet ne bodo mogli gledati!

Napovedniki za oddaji Magnet in Panorama za 7. in 8. marec, ki pa ju po vsem sodeč sploh ne bo na sporedu

© IN MEDIA RES

Medtem ko generalni direktor navdušeno hvali svoj politični kader, je Valentih Areh prejkone že obupal, da bi kandidiral za direktorja TV Slovenija na podlagi svojega trenutka streznitve, čeprav se Rebernik pretvarja, kako se je uvajanje PPN in polomija s paralelnim programom na drugem sploh ne tiče! Skrajno ironično je generalni direktor v kratki izjavi ob njenem imenovanju za polni mandat zapisal, »da je imelo odločilno vlogo pri imenovanju Jadranke Rebernik za odgovorno urednico njeno aktivno in uspešno sodelovanje pri izvajanju Programsko-produkcijskega načrta (PPN) za leto 2022, ki ga je Programski svet RTV Slovenija sprejel novembra lani«.

Putinovski rafali proti RTVS

V vmesnem času sicer RTV hišo obstreljuje najbolj putinovsko razpoloženi šef kakšne vlade v Evropi. »Skupina proruskih ekstremistov je zasegla del programa nacionalne televizije, imenovanega Tarča, in ga uporabila za napad na vse ukrepe za pomoč Ukrajini, pri čemer je odkrito igrala na Putinovo agendo,« je propagandistično tvitnil Janša in skrajno cinično dodal: »Opravičujemo se našim partnerjem Evropski uniji in Natu, ter predvsem ljudem, ki trpijo zaradi ruske invazije v Ukrajini«.

Ob novem brutalnem pritisku na RTV hišo je izpeljal še eno manipulacijo skozi pojasnilo, da slovenska vlada nima vpliva na RTV in »ne prevzema odgovornosti za njihova dejanja«. Na podoben način je uspel zapisati še: »Sramota ste, Tarča! Nekaj takega kot britanski fašisti, ki so ob napadu Nemčije in SZ na Poljsko sejali dvom v odločitev VB za nasprotovanje Hitlerju.« Dopoldne so torej ertevejevci britanski fašisti in podporniki Hitlerja, popoldne pa proruski ekstremisti.

Vojna v Ukrajini ni poskrbela zgolj za predvolilne zlorabe domačega avtoritarnega režima, ki uspešno mobilizira množice na valu ukrajinskega resentimenta, sklicuje ulične shode in igra na karto Janeza Janše kot odločilnega evropskega politika, ki je v šestih dneh spremenil tok zgodovine (!), ampak tudi za svež retorični žargon diskreditiranja političnih tarč s paleto novih označevalcev, kot so putinovci, Putinove lutke, proruski ekstremisti in hitlerjanci.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**