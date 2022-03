Namero za mednarodno zaščito v Sloveniji oddalo 381 državljanov Ukrajine

Vladni urad za oskrbo in integracijo migrantov je prejšnji teden vzpostavil klicni center za pojasnila o pomoči ukrajinskim državljanom.

Policija je od začetka oboroženih spopadov v Ukrajini obravnavala 381 državljanov Ukrajine, ki so izrazili namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito, so za STA sporočili iz Generalne policijske uprave. Vladni urad za oskrbo in integracijo migrantov je prejšnji teden vzpostavil klicni center za pojasnila o pomoči ukrajinskim državljanom.

Vladni klicni center od 2. marca deluje vse dni v tednu od 8. do 18. ure in je namenjen pojasnilom glede pomoči, ki jo Slovenija nudi državljanom Ukrajine. Za klice iz Slovenije je vzpostavljena brezplačna telefonska številka 080 41 42, za klice iz tujine pa +386 1478 7530.

V klicnem centru strokovnjaki iz različnih področij med drugim nudijo informacije glede vstopa in bivanja v Sloveniji, postopka priznanja mednarodne zaščite ter informacije na kakšen način lahko posamezniki ali organizacije nudijo finančno ali materialno pomoč.

Urad je vzpostavil tudi poseben elektronski poštni naslov info.ukrajina@gov.si, aktualne informacije in kontaktne številke pa so v slovenskem, angleškem in ukrajinskem jeziku objavljene tudi na spletni strani gov.si.

Kot poudarjajo na uradu, je bil odziv na zbiranje humanitarne pomoč doslej izjemen. V preteklih dneh se je na njih obrnilo veliko posameznikov in organizacij, ki želijo pomagati, tudi z organizacijo različnih vrst prevozov.

Ob tem so v soboto na omenjenem uradu objavili javni poziv, s katerim želijo pridobiti informacije o kandidatih za sklenitev pogodbe za zagotavljanje nastanitvenih objektov za namen pomoči ob reševanju krize v Ukrajini. Ti morajo obsegati najmanj 20 postelj, kopalnice so lahko skupne, na javni poziv pa se lahko pravne osebe prijavijo najpozneje do torka do 9. ure.