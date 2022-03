Putin v enem dnevu aretiral več kot 5000 protestnikov

Protestniki so z odhodom na ulice tvegali denarne in zaporne kazni

Ruski predsednik Vladimir Putin

© Wikimedia Commons

Rusija je v nedeljo v več mestih pridržala več kot 5000 ljudi, ki so protestirali proti vojni v Ukrajini, je sporočil neodvisni ruski portal za človekove pravice OVD-info, ki je spremljal aretacije med protesti. Protestniki so z odhodom na ulice tvegali tudi denarne in morebitne zaporne kazni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

OVD-info je sporočil, da je policija med protivojnimi protesti v nedeljo v 60 mestih pridržala najmanj 5016 ljudi. Za obdobje 24 ur je to število brez primere in je veliko večje od števila aretacij, ki so bile izvedene med lanskim valom protestov, ko je bil zaprt opozicijski voditelj Aleksej Navalni.

Po podatkih portala je bilo v Moskvi aretiranih 2394, v Sankt Peterburgu pa najmanj 1253 oseb. Protesti so potekali tudi v manjših mestih povsod po državi. Več aktivistov je na družbenih omrežjih že objavilo videoposnetke nasilnih aretacij.

Protivojni protesti v Rusiji se nadaljujejo kljub opozorilom oblasti in nevarnosti zapornih kazni. Da bi še bolj zadušil kritike, so ruske oblasti pretekli teden sprejele zakonodajo, ki določa visoke kazni za širjenje domnevnih lažnih informacij o ruskih vojaških silah. Kršiteljem tako grozijo denarne kazni in do 15 let zapora.

Sprememba zakona zbuja strah, da se bo v Rusiji še dodatno omejila svoboda govora in poročanje neodvisnih medijev v državi. Ruske oblasti so namreč v preteklih dneh že blokirale več kritičnih medijev, med drugim pa je nehal delovati do Kremlja kritičen radio Eho Moskve.

Putin je podpisal tudi zakon, ki bo omogočal globe ali zaporne kazni do treh let za pozivanje k sankcijam proti Rusiji, saj se Moskva zaradi invazije sooča z ostrimi gospodarskimi sankcijami Zahoda.

