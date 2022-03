Na Hrvaško prispelo več kot 2000 beguncev iz Ukrajine

Začenja se integracija ukrajinskih otrok v vrtce in šole

Hrvaški minister za notranje zadeve Davor Božinović

Hrvaška je do nedelje sprejela več kot 2000 ukrajinskih beguncev. Ti za prihod na Hrvaško ne potrebujejo ne potnega lista ne vizuma, v sprejemnih centrih pa lahko ostanejo največ 48 ur, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Začenja se integracija ukrajinskih otrok v vrtce in šole.

Ukrajinske begunce bodo po prihodu na mejo napotili v najbližji sprejemni center - v Osijeku, Varaždinskih Toplicah in po novem tudi v Gospiću, so sporočili iz poveljstva hrvaške civilne zaščite. Bivanje v sprejemnih centrih bo kratkotrajno in bo trajalo največ 48 ur, nato pa bodo beguncem, ki si namestitve niso našli sami, našli trajno bivališče.

Begunci, ki so si organizirali lastno nastanitev, bodo morali bivališče prijaviti na najbližji policijski postaji ali upravni enoti. Vse potrebne informacije bodo dobili od hrvaškega Rdečega križa, ki deluje na 131 lokacijah po državi.

Poveljstvo civilne zaščite je v pričakovanju vedno večjega števila ukrajinskih beguncev izdalo tudi letak z uporabnimi informacijami, navodili in kontakti. Letak v hrvaškem in ukrajinskem jeziku bodo beguncem delili na mejnih prehodih. V njem med drugim piše, da "razseljene osebe iz Ukrajine ne potrebujejo biometričnega ali nebiometričnega potnega lista in vstopnega vizuma", čeprav ga Hrvaška od državljanov Ukrajine sicer zahteva.

Minister za notranje zadeve Davor Božinović je v soboto med obiskom sprejemnega centra v Osijeku dejal, da ne želi ugibati o končnem številu beguncev.

Zadovoljen je bil s trenutno organizacijo. "Mislimo na najmanjše podrobnosti, tudi o izdaji evropskih covidnih potrdil za ukrajinske begunce, ker se epidemija koronavirusa še ni končala," je povedal.

Župan Osijeka Ivan Radić pa je poudaril, da je mesto že zagotovilo brezplačen mestni prevoz in prevoz beguncev od meje do Osijeka, pripravljeni so tudi na integracijo otrok v vrtce in šole.

Na Poljskem že več kot milijon beguncev

Na Poljsko je od začetka vojne prispelo že več kot milijon beguncev iz Ukrajine, so danes sporočile poljske oblasti. Samo v zadnjih 24 urah jih je ukrajinsko-poljsko mejo prečkalo več kot 142.000 oziroma največ doslej, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po podatkih poljskih oblasti je večina beguncev državljanov Ukrajine, med begunci pa so tudi državljani Uzbekistana, Belorusije, Indije, Nigerije, Alžirije, Maroka in več drugih držav.

V nedeljo je visoki komisariat ZN za begunce sporočil, da je od začetka ruske invazije 24. februarja Ukrajino zapustilo že več kot milijon in pol ljudi, kar pomeni, da je to najhitreje rastoča begunska kriza v Evropi po drugi svetovni vojni.

Največ beguncev iz Ukrajine je prišlo na Poljsko, bežijo pa tudi na Madžarsko, Slovaško, v Romunijo in Moldavijo.

