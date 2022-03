Rusijo zapuščata tudi H&M in Zara

Zaprtje več kot 500 priljubljenih trgovin z oblačili

Španska družba Inditex, ki je lastnica verige trgovin z oblačili Zara, je napovedala zaprtje trgovin v Rusiji. Prekinitev poslovanja v tej državi je napovedala tudi švedska družba Hennes and Mauritz (H&M). Medtem pa japonski trgovec Fast Retailing, ki ima med drugim v lasti trgovine Uniqlo, ohranja trgovine v Rusiji odprte.

Kot je sporočil Inditex, v Rusiji zapira 502 trgovini, od tega 86 Zarinih. Pod okrilje trgovca poleg Zare sodijo še znamke Zara Home, Bershka, Oysho, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Duti and Uterque, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Inditex je v Rusiji začasno ustavil tudi prodajo prek spletne trgovine.

Razlog za začasno ustavitev poslovanja v Rusiji je ruski napad na Ukrajino, ki se je začel 24. februarja. "Glede na trenutne okoliščine Inditex ne more zagotoviti neprekinjenega poslovanja in poslovnih pogojev v Ruski federaciji," so zapisali v sporočilu za javnost. Ob tem so navedli, da Rusija predstavlja približno 8,5 odstotka prihodkov skupine.

Da začasno ustavlja poslovanje v Rusiji, je napovedal tudi švedski trgovec Hennes & Mauritz (H&M). Iz trgovca so ob tem sporočili, da so "globoko zaskrbljeni zaradi tragičnih dogodkov v Ukrajini" in da podpirajo "vse ljudi, ki trpijo".

Tako Inditex kot H&M po navedbah AFP sodita med največje trgovce s poceni modo na svetu.

Japonski trgovec Fast Retailing, ki ima med drugim v lasti trgovine z oblačili Uniqlo, pa medtem vztraja pri svoji odločitvi, da še naprej posluje v Rusiji. Predsednik skupine Fast Retailing Tadashi Yanai je dejal, da konflikt ne sme prikrajšati ljudi v Rusiji za oblačila, ki so osnovna človekova potreba.

"Oblačila so življenjska potreba. Ljudje v Rusiji imajo enako pravico do življenja kot mi," je po poročanju AFP dejal Yanai.

Fast Retailing ima v Rusiji 49 trgovin blagovne znamke Uniqlo. Predstavnik skupine je za AFP pojasnil, da bo družba še naprej nadzorovala situacijo, a da trenutno ni načrtov za ustavitev poslovanja, navaja AFP.

Seznam podjetij, ki se umikajo oziroma omejujejo svoje poslovanje v Rusiji, potem ko je ta napadla Ukrajino in so države proti njej uvedle sankcije, se tako še naprej širi. Med drugim je v nedeljo ameriški Netflix sporočil, da v Rusiji ne bo več predvajal svojih vsebin. Odhod iz Rusije sta napovedali tudi dve veliki računovodski podjetji KPMG in PricewaterhouseCoopers.