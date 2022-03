Novinarji RTV: »Zahtevamo popolno novinarsko avtonomijo brez vsakršnih političnih pritiskov«

Pričakujemo, da o morebitnih spremembah programa javne RTV odloča zgolj RTV in nikakor na pobudo ali v korist političnih strank in vplivnežev

Prvi program je vse bolj osiromašen, spored ne drži, odločitve o prenosih oddaj in shodov presenečajo ne le javnost ampak tudi številne zaposlene. Oddaja na drugem programu je ponovno zamaknjena, čeprav bi naj izšla takoj po koncu Olimpijskih iger v Pekingu.

Poleg tega zahtevamo tudi popolno uredniško in novinarsko avtonomijo brez vsakršnih političnih pritiskov. Pričakujemo, da o morebitnih spremembah programa javne RTV odloča zgolj RTV in nikakor na pobudo ali v korist političnih strank in vplivnežev. Kot profesionalni novinarji ostro zavračamo vse pritiske in škodoželjne kritike. Pisci le-teh namreč namenoma sprevračajo pomene nekaterih komentarjev. Programski svet pozivamo naj svoje delo opravlja neodvisno in nepristransko, kot mu nalaga tudi zakon o RTV.

Pričakujemo, da se bodo vse politične stranke zdaj in v prihodnje vzdržale vsakršnega poskusa vmešavanja v delovanje RTV Slovenija, ki je v službi javnosti ne države in politike. Od vodstva zahtevamo, da tovrstne poskuse ostro zavrne.

Aktiv novinarjev Informativnega programa TVS

Aktiv novinarjev Radia Slovenija

Aktiv MMC

Skupina režija

