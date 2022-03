»Praksa nezakonitega početja na RTV se očitno nadaljuje«

Sindikat novinarjev opozoril na nadaljevanje nezakonite prakse vodstva RTV Slovenija

Sindikat novinarjev Slovenije meni, da vodstvo Radiotelevizije Slovenija (RTVS) s petkovim imenovanjem Jadranke Rebernik za poln mandat na mestu odgovorne urednice informativnega programa TVS nadaljuje nezakonito prakso in ne upošteva večinskega mnenja uredništva. Sindikat se pridružuje tudi pozivom zaposlenih proti pritiskom na novinarsko avtonomijo.

Kot so zapisali v novinarskem sindikatu, je generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough z imenovanjem odgovorne urednice prekršil tako zakon o RTVS kot tudi statut, saj je to storil še preden je o izbiri kandidatov za odgovornega urednika odločal programski svet.

Za Jadranko Rebernik se je namreč izreklo nekaj manj kot 22 odstotkov članov uredništva, medtem ko je drugi kandidat za odgovornega urednika informativnega programa Televizije Slovenija (TVS) Mitja Prek prejel 82-odstotno podporo. V tem primeru zakon in statut določata, da mora o kandidatu razpravljati in odločati programski svet, generalni direktor pa ga izbere šele po njegovem soglasju, so opozorili v sindikatu.

"Praksa nezakonitega početja in mimo zaposlenih v uredništvih se očitno nadaljuje. Pri imenovanju odgovorne urednice s polnim mandatom je vodstvo zaobšlo večinsko mnenje uredništva, s čimer je poseglo v pravico in obveznost uredništva, s katero se izvaja uredniška in poklicna avtonomija ter ugotavlja stopnja medsebojnega zaupanja med uredništvom in odgovornim urednikom," so zapisali v sindikatu.

Spomnili so, da je bila Rebernikova že na mesto v. d. odgovorne urednice imenovana v nasprotju s predpisanimi določbami, saj vodstvo takrat sploh ni pridobilo obveznega mnenja uredništva, zaradi česar sta novinarski sindikat in društvo novinarjev zoper generalnega direktorja podala prijavo na inšpektorat za medije.

Po navedbah sindikata novinarjev je v komaj tednu dni Grah Whatmough že drugič kršil zakon in statut, saj je bil mimo zakonodaje objavljen tudi razpis za generalnega direktorja RTVS, čeprav sedanjemu ni potekel mandat.

Ob tem so opozorili, da kršitve vodijo v pospešeni razpad notranjega in zunanjega reda uredniške avtonomije na RTVS, še posebej, ker generalni direktor lahko računa na udobno večino glasov in brezpogojno podporo 21 od skupaj 29 članov programskega sveta.

Hkrati naj bi generalni direktor napovedoval tudi delovno-pravne sankcije zaradi izražanja mnenj in stališč, kar poleg že ustaljenih političnih pritiskov na novinarje preko najagresivnejših članov programskega sveta in vladnega urada za komuniciranje z načrtno diskreditacijo delovanja uredništev že vpliva na vsakdanje novinarsko delo.

Na slednje so na današnji novinarski konferenci opozorili tudi zaposleni na RTVS, Sindikat novinarjev Slovenije pa se jim pridružuje pri pozivu proti pritiskom na novinarsko avtonomijo. V sindikatu bodo zoper pravno sporno ravnanje vodstva RTVS ustrezno ukrepali, ob tem pa so državni zbor in javnost pozvali, da skupaj naredijo vse za zavarovanje neodvisnosti javne RTV.

