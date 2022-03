»Mi nismo in ne bomo nikogaršnji hlapci«

Novinarji RTV Slovenija odločno proti šikaniranju in političnim pritiskom

Marcel Štefančič, jr. pred stavbo RTV Slovenija o političnih pritiskih na javno televizijo

© YouTube / STA

Novinarji RTVS so danes javno izrazili nasprotovanje vse slabšim pogojem dela, šikaniranju in vse več pritiskom, ki jih doživljajo. Novinarji na Televiziji Slovenija (TVS) zahtevajo popolno uredniško in novinarsko avtonomijo. Znova so izrazili tudi nezadovoljstvo zaradi imenovanja Jadranke Rebernik za odgovorno urednico informativnega programa TVS.

Zahtevajo popolno uredniško in novinarsko avtonomijo. Zavračajo pritiske in škodoželjne kritike, saj njihovi pisci namenoma sprevračajo pomen nekaterih komentarjev. Pričakujejo pa tudi, da o morebitnih spremembah programa odloča le Radiotelevizija Slovenija (RTVS), pri čemer te odločitve ne smejo biti na pobudo ali v korist političnih strank ali vplivnežev, je na shodu pred stavbo RTVS pozval Saša Krajnc s TVS.

Prvi program TVS je po njegovih besedah vse bolj osiromašen, spored ne drži, odločitve o prenosih oddaj in shodov pa ne presenečajo le javnosti, ampak tudi zaposlene na RTVS. Začetek napovedanih novosti v informativnem programu na drugem programu TVS je znova zamaknjen, čeprav je bil predviden že takoj po zimskih olimpijskih igrah konec februarja, je spomnil.

Programski svet javnega zavoda pozivajo, da svoje delo opravlja neodvisno in nepristransko. Pričakujejo pa tudi, da se bodo vse politične stranke zdaj in v prihodnje vzdržale vsakršnega poskusa vmešavanja v delo RTVS, ki je v službi javnosti, ne pa države in politike. Od vodstva zavoda zahtevajo, da tovrstne poskuse ostro zavrne.

Novinar informativnega programa javne televizije Igor E. Bergant je spomnil, da je generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough v petek za odgovorno urednico informativnega programa TVS imenoval dotedanjo v. d. odgovorne urednice tega programa Rebernikovo, čeprav so novinarji s prepričljivo večino podprli njenega protikandidata Mitjo Preka.

Če se bo Prek strinjal, bodo v informativnem programu TVS izpeljali postopek, v katerem se bo do njega kot kandidata opredelil programski svet. Zakon o RTVS jim to namreč omogoča. Ustrezne dokumente so na svet že poslali, je zagotovil.

Voditeljica oddaje Tarča na TVS Erika Žnidaršič je povedala, da so ustvarjalce četrtkove Tarče o napadu Rusije na Ukrajino znova napadali in pritiskali nanje. "Predsednik vlade nas je na dan predvajanja oddaje označil za proruske ekstremiste, še dan prej smo bili britanski fašisti in sramota," je dejala.

Tudi tokrat po njenih besedah ni šlo brez pozivov k zamenjavam in sankcioniranju.

"Kar se dogaja tako nam kot številnim drugim kolegom, je nesprejemljivo in ne sodi v demokratično državo," je izpostavila. Naloga novinarstva je po njenih besedah "kritika družbe in vsakokratne oblasti, vse drugo sem ne sodi". "Ne bomo dovolili, da bo RTVS postala orodje neke politične stranke," je poudarila in zagotovila, da bodo še naprej delali v javnem interesu.

Voditelj oddaje Studio City na TVS Marcel Štefančič je parafraziral besede angleškega pisatelja in literarnega kritika Thomasa De Quinceya: "Če se človek enkrat spusti v umor, se mu kmalu tudi rop ne bo zdel nič hudega, in od ropa je samo korak do pijančevanja in nespoštovanja postnih dni, od tod pa do neolikanosti in zapravljanja časa. Če tako enkrat stopiš na kriva pota, nikoli ne veš, kje se boš ustavil."

Kot je dejal Štefančič, se je na RTVS začelo z "umorom" vodstva in urednic in urednikov, kmalu se tudi sprememba programske sheme ni več zdela nič hudega. "Od tod do BBC-jevega pijančevanja in nespoštovanja publike je bil samo korak, od tod pa do neolikanosti do kolegov in zapravljanja časa s prenosi predvolilnih shodov. In ko tako enkrat stopiš na kriva pota, nikoli ne veš, kje se boš ustavil," je dejal.

V aktivu novinarjev Radia Slovenija so medtem ogorčeni zaradi neutemeljenih kritik in očitkov, ki jih v zadnjih mesecih objavlja urad vlade za komuniciranje, je v imenu aktiva dejala Tatjana Pirc. Demokracija po njenih besedah stoji na neodvisnih medijih. "Mi nismo in ne bomo nikogaršnji hlapci," je opomnila.

Tudi v Multimedijskem centru (MMC) RTVS opažajo politični pritisk z namenom vplivanja na poročanje. Pritisk je usmerjen tako neposredno na posamezne novinarje kot tudi na urednico uredništva, izvajajo pa ga tako nekateri programski svetniki kot posamezni predstavniki vlade. "Direktor urada vlade za komuniciranje je v javnem pismu denimo širil laži o objavljeni vsebini na našem portalu, žalil avtorja prispevka in zahteval ukrepanje vodstva. Vodstvo pa se na poziv MMC k zaščiti novinarske avtonomije ni odzvalo," je povedala Ksenja Tratnik.

Prav tako so na shodu sodelovali predstavniki režiserjev na TVS. Aljaž Bastič je ponovil, da so bili nad odločitvijo vodstva TVS, da prenaša program BBC World News o ruski ofenzivi, ogorčeni. Takšno odločitev so že minuli teden ocenili kot nestrokovno, sramotno in ponižujočo za vse ustvarjalce javnega zavoda.

Novinar TVS Žan Dolajš je za STA ob robu shoda priznal, da je težko vsem novinarjem. "Ta raven komunikacije v družbi in vsi verbalni napadi na novinarje vplivajo na vsakega," je potrdil. "Težko je ohranjati hrbtenico, a jo moramo. Nismo še pri avtocenzuri, a je treba opozarjati na neprimernost takšne komunikacije v javnosti in na napade ter se na nek način s tem zaščititi," meni.

