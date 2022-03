»Pričakujem, da ne bomo dopustili premikov v smer retradicionalizacije«

Med pandemijo covida-19 se je neenakost med spoloma še povečala, saj so ženske poleg osnovnega poklica skrbele tudi za otroke, ki so se šolali od doma, za gospodinjstvo in starejše

Zbor ob 8. marcu pred nekaj leti v Ljubljani

© Borut Krajnc

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je pred mednarodnim dnevom žensk opozaril, da je za krepitev enakosti med spoloma nujno izobraževanje in ozaveščanje javnosti. "Ženske namreč še vedno prevladujejo v slabše plačanih poklicih, premalo jih je na vodilnih položajih, pogosteje pa se srečujejo tudi z nasiljem," so sporočili iz varuhovega urada.

Med pandemijo covida-19 se je neenakost med spoloma še povečala, saj so ženske poleg osnovnega poklica skrbele tudi za otroke, ki so se šolali od doma, za gospodinjstvo in starejše. Bolj so bile obremenjene tudi v službah, saj jih veliko dela z ranljivimi skupinami, delo v socialnih poklicih pa je slabo ovrednoteno. Varuh zato, kot so zapisali v sporočilu za javnosti, poziva k ureditvi tega vprašanja in dodaja, da imajo lahko ženske tako kot moški uspešno poklicno življenje ob družini.

Nasilje nad ženskami je še vedno razširjeno, v Sloveniji pa se srečujemo tudi z velikim številom femicidov. Po podatkih, ki so jih v uradu varuha človekovih pravic letos prejeli od policije, so v lanskem letu zakonci, bivši zakonci ali intimni partnerji umorili štiri ženske.

Nasilje nad ženskami je še vedno razširjeno, v Sloveniji pa se srečujemo tudi z velikim številom femicidov. Po podatkih, ki so jih v uradu varuha človekovih pravic letos prejeli od policije, so v lanskem letu zakonci, bivši zakonci ali intimni partnerji umorili štiri ženske. Poleg tega se pojavljajo primeri spolnega nadlegovanja, tudi v šolah in univerzah. Varuh meni, da bi lahko mnogo tragedij preprečili z ustrezno preventivno pomočjo družinam, ki se znajdejo v stiski, so zapisali.

Varuh ob tem opozarja, da je treba poskrbeti za večjo občutljivost družbe do nasilja, laično javnost pa izobraziti, kako ukrepati v takih situacijah. Poudarja še, da je treba nasloviti osnovne vzroke nasilja nad ženskami, kot so spolni stereotipi, škodljive tradicije in splošno izražanje neenakosti spolov ter spodbujati spoštovanje enakosti.

"Ženske namreč še vedno prevladujejo v slabše plačanih poklicih, premalo jih je na vodilnih položajih, pogosteje pa se srečujejo tudi z nasiljem."



Peter Svetina,

varuh človekovih pravic

Pri tem imajo pomembno vlogo izobraževalne ustanove, saj se odnos, prepričanja in vedenjski vzorci oblikujejo zelo zgodaj v življenju. Neodvisno strokovno telo za spremljanje uresničevanja določil Istanbulske konvencije GREVIO je v lanskem poročilu spodbudilo slovenske oblasti, naj v učni načrt vključijo teme kot so enakost med spoloma, nestereotipizirane vloge spolov, nasilje nad ženskami, pravice do osebne integritete ter s tem spodbujajo medsebojno spoštovanje in nenasilno reševanje sporov, so spomnili pri varuhu. Pozvali so tudi k večjemu prizadevanju za izvajanje raziskav o tem, kako splošno prebivalstvo dojema enakost spolov, seksizem in nasilje nad ženskami.

Varuh ob tem pozdravlja tudi redefinicijo kaznivega dejanja posilstva skladno z mednarodnimi standardi vključno z Istanbulsko konvencijo, ki je eden od korakov v smeri prizadevanja za pravice žensk. V sporočilu opozarja še na varovanje pravic, ki so jih izborile prejšnje generacije. "Pričakujem, da smo vendarle toliko zrela družba, da ne bomo dopustili premikov v smer retradicionalizacije," je še dodal Svetina.