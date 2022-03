Cenzura na RTV Slovenija

Novinarji RTV Slovenija protestirali, toda prispevek o tem so v njihovi hiši močno oklestili

Saša Krajnc med izjavo na protestu, ki ga je prek spleta v živo prenašala tudi Slovenska tiskovna agencija (STA)

Po tistem, ko se je novinarski kolektiv RTV Slovenija protestno zbral pred svojo hišo na Kolodvorski in prvič zelo jasno in odkrito skomuniciral sporočilo, ki smo dolgo časa pogrešali, namreč kolikšnih političnih pritiskov, siromašanja programa in politizacije so deležni, je prispevek o tem dogodku v osrednjem Dnevniku bil vse kaj drugega. Kot ponavljam, jih verjetno čaka še en korak: generalna stavka.

Najbolj udarno so svoje stališče ob protestu izoblikovali v radijskem kolektivu: »Naša dolžnost je, da se upremo dezinformacijam, lažem, poskusom cenzure, pritiskom, s katerimi želijo politika in njeni sateliti novinarje spremeniti v nekritične strankarske propagandiste in malikovalce oblastnikov, RTV pa izkoščičiti v še eno brezhrbtenično medijsko trobilo… Demokracija stoji na neodvisnih medijih, na profesionalnih, pokončnih, verodostojnih urednicah, urednikih, novinarkah in novinarjih. Mi nismo in ne bomo nikogaršnji hlapci.«

Toda vrnimo se k poročilu o protestu v Dnevniku. Sicer zelo kratek prispevek je bil časovno umeščen relativno pozno v oddajo in evidentno okleščen v poročilu o omenjenem protestnem zborovanju. Nato so ga dopolnili še z odzivom, ki želi nevtralizirati njegovo sporočilnost. Voditeljica Katarina Golob Veselič je takoj nadaljevala, da se je oglasil generalni direktor Andrej Grah Whatmough in jih pomiril: zaposleni da imajo vso njegovo podporo in da ne bo dovolil političnih pritiskov! Še več zaposlene je jutri povabil na pogovor. Kakor da bi rabelj tolažil žrtev na poti do giljotine, češ tvojo glavo bom lepo podložil in podprl, da se bo čisto nežno skotalila v košaro!

No, zdaj tudi že vemo, da je pri objavi prispevka v Dnevniku prišlo do hudega uredniškega posega z željo po omilitvi kritičnih informacij. Spodaj objavljam pismo zadolženega novinarja, v katerem novinarje RTV Slovenija obvešča, kateri ključni poudarki so bili v prispevku izpuščeni. Na primer citata Marcela Štefančiča o primerjavi med Janšo in Putinom in Erike Žnidaršič o politični propagandi »neke politične stranke« sta bila prehuda, da bi ju spustili v eter.

Pozdravljeni vsi prejemniki,

za današnji TV Dnevnik sem bil zadolžen za poročanje z novinarske konference, kjer ste se mnogi posamezniki izpostavili in predstavili večinsko mnenje o trenutni situaciji na RTV. Drugi ste jih v velikem številu podprli.

Po dogovoru z urednico Dnevnika in z njenim odobrenjem (Banjanac Lubej), sem pripravili vest plus tri izjave, na Quantelu sicer objavljene pod TVD 070322 IZJAVA AKTIV NOVO2 (popisane spodaj):

——————————————————————

Saše Krajnca

"Pričakujemo, da ob morebitnih spremembah programa javne RTV odloča zgolj RTV Slovenija in nikakor na pobudo ali v korist političnih strank in vplivnežev."

Marcela Štefančiča

"Ko gledamo kaj Putin počne z mediji, ko gledamo kaj z mediji počne Viktor Orban, vsi na ves glas in zgroženi to obsojamo. Zato se zdi še toliko bolj neverjetno, da se leta 2022 to dogaja tudi na nacionalki."

in Erike Žnidaršič.

"Podpora oblasti ni novinarstvo, to je propaganda, to sem ne sodi in mi ne bomo dovolili, da bi ta medijska hiša postala sistem, orodje politične propagande neke politične stranke."

——————————————————————

V osrednjem Dnevniku je bila objavljena le izjava Saše, pa še ta je bila po mojem mnenju precej bolj benigna od zgoraj izbrane.

"Pričakujemo, da se bodo vse politične stranke tudi v prihodnje vzdržale vsakega poskusa vmešavanja delovanje RTV Slovenija, ki je v službi javnosti, ne pa države in ne politike. Od vodstva RTV zahtevamo, da tovrstne poskuse tudi ostro zavrne."

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**