Ustavno sodišče BiH zavrnilo pritožbo Roka Snežiča glede vstopa v državo

Mariborskemu poslovnežu in davčnemu svetovalcu je tako še naprej prepovedan vstop v BiH

Rok Snežič pred preiskovalno komisijo DZ v Ljubljani

Ustavno sodišče BiH je zavrnilo pritožbo Roka Snežiča, ki so mu pred časom zaradi njegovih domnevno spornih finančnih poslov prepovedali vstop v državo. Mariborskemu poslovnežu in davčnemu svetovalcu je tako še naprej prepovedan vstop v BiH.

Novico o tem, da je bosansko ustavno sodišče zavrnilo Snežičevo pritožbo, je Ustavno sodišče BiH zavrnilo pritožbo Roka Snežiča glede vstopa v državo je na Twitterju objavil spletni portal Istraga.ba.

"Ustavno sodišče BiH je zavrnilo pritožbo slovenskega poslovneža Roka Snežiča. Prijatelju slovenskega premierja Janeza Janše se še naprej prepoveduje vstop v Bosno in Hercegovino," je zapisal omenjeni portal, ki je ob tem objavil tudi del odločbe ustavnega sodišča.

Istraga.ba

Varnostne službe BiH so Snežiča konec leta 2020 označile za grožnjo varnosti in integriteti BiH, zato so mu prepovedali vstop v državo. O zavrnitvi Snežičeve pritožbe danes na spletni strani piše tudi tednik Reporter, ki poroča, da naj bi Snežič v pritožbi med drugim zapisal, da mu s prepovedjo vstopa v BiH onemogočajo stik z njegovo družino; z bosansko državljanko naj bi namreč po poročanju medijev imel dva otroka.