Zahteva po odstopu oziroma razrešitvi direktorja Moderne galerije

Zaposleni smo na podlagi dosedanje izkušnje prepričani, da dr. Aleš Vaupotič ni zmožen voditi Moderne galerije, ne da bi povzročal škode njenemu ugledu

Moderna galerija

© mg-lj.si

Spoštovani

Vlada Republike Slovenije, dr. Vasko Simoniti (Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije), dr. Aleš Vaupotič (Moderna galerija),

zaposleni v Moderni galeriji Vam posredujemo našo zahtevo po odstopu oz. razrešitvi direktorja Moderne galerije, ker so, kot bo pojasnjeno v nadaljevanju, podani razlogi za njegovo razrešitev iz 4. alineje prvega odstavka 38. člena Zakona o zavodih, saj direktor s svojim nevestnim in nepravilnim delom osrednjemu in edinemu državnemu zavodu za moderno in sodobno umetnost povzroča večjo škodo ter hujše motnje pri opravljanju njegove dejavnosti, poleg tega pa s svojimi neustreznimi ravnanji deluje tudi v škodo zaposlenih.

1.) NEKOMPETENTNO STROKOVNO VODENJE JAVNEGA ZAVODA

Direktor s povsem neizdelano programsko vizijo in nepoznavanjem delovanja muzeja kot javnega zavoda, nepoznavanjem osnov tudi mednarodnih muzejskih standardov, s svojo zelo ozko vizijo vodenja in strokovno spornimi odločitvami, odsotnostjo vodstvenih in komunikacijskih sposobnosti ne zagotavlja primernih pogojev za opravljanje javne muzejske službe. S tem škodi delovanju javnega zavoda Moderna galerija, ki deluje v javnem interesu, in posledično krni njegov ugled v domači, kar najširši, dokazljivo tudi že tuji (strokovni) javnosti. V nadaljevanju naštevamo najbolj očitne primere nepravilnega dela in krnjenja pogojev dela zaposlenim v Moderni galeriji:

- Izvzemanje strokovnih delavcev iz odločitev, ki zadevajo delovanje stroke javnega zavoda Moderna galerija, na primer s stroko neusklajeno uvajanje 3D dokumentiranja razstav, dogovarjanje o spornem izvažanju podatkov iz dokumentacijskih baz brez vednosti zaposlenih, samovoljno odločanje o zaposlovanju novih kadrov brez obveščanja zaposlenih in brez upoštevanja njihovih predlogov.

- Ignoriranje izraženih strokovnih mnenj zaposlenih, na primer samovoljno uveljavljanje uporabe pogodb o prenosu materialnih avtorskih pravic, ki smo ji strokovni delavci nasprotovali in ki so se dokazljivo izkazale za kritično zelo problematične v odnosu do umetnikov in posrednikov pri odkupih umetniških del, neupoštevanje strokovnih argumentov kustosov Moderne galerije proti uvrstitvi določenih zunaj hiše pripravljenih razstav v letni program Moderne galerije.

- Nespoštovanje že sprejetih dogovorov z zaposlenimi oziroma spreminjanje že potrjenih odločitev, na primer glede začasnosti novih delovnih zadolžitev posameznika, kakor tudi glede dogovorov, sprejetih na skupnih delovnih sestankih ali v odnosu do tretjih oseb.

- Samovoljno poseganje v avtorska dela strokovnih delavcev, na primer ukinitev dela stalne razstave v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (TV galerija) brez kakršnega koli obvestila ali soglasja kustosov avtorjev razstave, vključujoč poseganje v avtorska besedila kustosov.

- Zaposlitev pomočnika direktorja za strokovno področje, kljub nasprotovanju in ugovorom zaposlenih strokovnih sodelavcev ter negativnim mnenjem sindikata. Strokovni delavci so, dobro poznavajoč naravo in pogoje svojega dela, argumentirano podprli zaposlitev pomočnika direktorja za področje poslovanja zavoda. Zaradi direktorjeve samovoljne nasprotne odločitve trpi organizacija dela v javnem zavodu, pri čemer je mnogo zaposlenih moralo prevzeti naloge organizacije, ki je bila doslej v pristojnosti vodstva muzeja oziroma pomočnika za splošno poslovanje (organizacija tehnične službe, najem prostorov v obeh hišah, urejanje pravnih zadev, organiziranje finančnega poslovanja, zavarovalnin). Zaposleni prav tako ne podpiramo izbranega pomočnika za strokovno področje, o katerega konkretnih zadolžitvah nismo obveščeni ali z njimi jasno seznanjeni.

- Favoriziranje zunanjih razstavnih projektov, ki ne predstavljajo nikakršne razvidne programske vizije javnega zavoda Moderna galerija, temveč prej vsebinsko nekritičen, stihijski in nefokusiran razstavni program, brez poznavanja vsaj razstavne zgodovine Moderne galerije ter hkrati dosežkov v umetnostni zgodovini idr. z njo povezanih teoretskih dognanj. Obenem dodajamo dogovarjanje za razstave in dogodke mimo vednosti stroke v Moderni galeriji. Neposredna posledica je že pospešeno upadanje ugleda Moderne galerije v domači in tudiže v tuji javnosti, kjer je s svojo strokovno mednarodno mrežo imela Moderna galerije doslej dokazljivo izjemen ugled.

2.) NEKOMPETENTNO UPRAVNO VODENJE JAVNEGA ZAVODA

Direktor je brez vodstvenih kompetenc, s slabim poznavanjem delovanja vseh oddelkov, njihovih nalog in narave dela ter zavračanjem podrobnejšega seznanjanja z delom zaposlenih, vključno z nepoznavanjem finančnega poslovanja, zaradi česar vpliva na nestabilno delovanje javnega zavoda Moderna galerija:

- Nepravočasno obveščanje o pomembnih informacijah o tekočem finančnem poslovanju muzeja (prenos informacij o financiranju z Ministrstva za kulturo do ustreznih služb v Moderni galeriji).

- Neodzivnost na večkratne pozive v zvezi z urejanjem pogodb z zunanjimi pogodbenimi sodelavci.

- Neobveščanje o kadrovskih spremembah in ustanavljanju novih oddelkov znotraj javnega zavoda Moderna galerija (na primer laboratorij za nove medije).

- Finančne strukture prijavljenih razstavnih projektov v programu za 2022 predvidevajo izrazito potratno finančno porabo, ki pa ne odraža vsebinsko presežnih razstavnih ali obrazstavnih programov (na primer že simpozij ob 30. obletnici samostojnosti Republike Slovenije decembra 2021). Posledica strokovne nekompetentnosti je zato tudi negospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.

3.) NEPRIMEREN ODNOS DO ZAPOSLENIH

Direktor redno in demotivacijsko posega v osebno dostojanstvo zaposlenih, kar predstavlja kršenje 2. člena Pravilnika o zagotavljanju dostojanstva zaposlenih v javnem zavodu Moderna galerija:

- Pritiski na zaposlene, na primer ocenjevanje redne delovne uspešnosti kot očitno orodje discipliniranja, v jasnem razkoraku ocen med večinsko staro in novo zaposlenimi. Obenem je treba izpostaviti nekompetentnost in postopek samega ocenjevanja, saj se direktor z delom zaposlenih v posameznih oddelkih Moderne galerije ni dobro ali sploh ni seznanil.

- Ustrahovanje, poniževanje, povzdigovanje glasu, prekinjanje zaposlenih, neposlušanje idr. primeri žaljive, tudi pokroviteljske, »šolske« komunikacije (kolegij, ki ga je vodil direktor in ki je kar pol ure potekal v tišini).

- Neupoštevanje lastnih pravilnikov o dopustih oziroma nepravočasna odzivnost glede odobritve dopusta.

- Neodgovarjanje na elektronsko pošto zaposlenih, izmikanje konkretnim odgovorom, neobveščanje in nepravočasno obveščanje o perečih vprašanjih, ki so osnova za strokovno odgovorno delovanje zaposlenih. Izpostaviti velja situacijo po naravni nesreči jeseni leta 2021, saj kolektiv Moderne galerije še do danes ni konkretno obveščen o časovnem idr. poteku sanacije, ki bo vsekakor vplivala na izvajanje javnega programa in tudi javnih služb.

- Dodeljevanje nalog zaposlenim v času njihovega bolniškega staleža ali dodeljevanje nalog sodelavcem, da morajo komunicirati z zaposlenimi, ki so bolniško odsotni.

- Prelaganje vodstvenih odgovornosti na zaposlene.

- Nižanje ravni dela kot posledica nepoznavanja ali celo kljubovanja ter nezanimanja za delovne zadolžitve posameznika.

- Dodeljevanje nalog in del, ki niso v opisu delovnih nalog zaposlenih, ter s tem prekomerno obremenjevanje glede na primarne naloge zaposlenega in ne glede na primerno strokovno usposobljenost ali delovno mesto (na primer zahteve po pravniškem in računovodskem znanju kustosov pri urejanju pogodb o odkupih, pogodb o prenosu materialnih avtorskih pravic, usklajevanju odkupnih vrednosti; urejanje spletne strani).

- Sistematične kršitve zakonodaje glede zagotavljanja pravočasne obveščenosti zaposlenih o novih zaposlitvah.

- Opustitev dolžnih ravnanj v zvezi z informiranjem zaposlenih o spremembah organizacije dela. Pogosto neupoštevanje strokovnih argumentov zaposlenih in predvsem direktorjev odnos do zaposlenih pri krepki večini zaposlenih v Moderni galeriji povzroča izjemno nezadovoljstvo, nezaupanje in stres, pri nekaterih celo apatičnost, pregorelost ter nepripadnost ustanovi. To stanje je ponekod že težko prekoračljiva ovira za uspešno izvajanje vsakodnevnih delovnih procesov. Zaposleni smo na podlagi dosedanje izkušnje prepričani, da dr. Aleš Vaupotič ni zmožen voditi Moderne galerije, ne da bi povzročal škode njenemu ugledu, položaju njenih strokovnih delavcev in ostalih zaposlenih ter nenazadnje tudi javnemu interesu na področju javne muzejske službe. Zato zahtevamo bodisi direktorjev nepreklicni odstop bodisi njegovo razrešitev s strani pristojnega ministra.

Podpisani zaposleni predstavljamo krepko večino zaposlenih: 87,1 % zaposlenih za nedoločen čas (27 od 31) in 79,4% vseh zaposlenih (27 od 34). Muzejska stroka je izvzemši 1 bolniški stalež zastopana 100% (16).

Po abecednem redu imen:

mag. Adela Železnik

Ana Mizerit

Ana Žan

Armin Salihović

dr. Bojana Piškur

Boris Fister

Dana Terzić

Dejan Habicht

Duško Škrbin

Igor Španjol

Jana Intihar Ferjan

Janez Kramžar

Janja Rožmarin Pagon

Katja Kranjc

mag. Lara Štrumej

Lucija Cvjetković

Luka Gruden

dr. Marko Jenko

dr. Martina Vovk

mag. Mojca Štuhec

mag. Nada Madžarac

Sabina Povšič

Tamara Soban

Teja Merhar

Tomaž Kučer

Tomo Barić Ravbar

Vojko Kmetič