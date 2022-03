Ustavite vojno!

Shod za mir na Trgu republike v Ljubljani

Spoštovani voditelji/ce vlad, spoštovana diplomacija vseh držav sveta, zaskrbljeni zaradi morebitne eskalacije vojne, močno podpiramo miroljubne rešitve in pozivamo vse, ki lahko vplivate, Ustavite vojno! V dneh, ko ves svet trepeta zaradi širjenja vojne in možne humanitarne katastrofe, je nujno ustaviti podpihovanje strasti in ropotanje z orožjem, zlasti s strani močnih držav in zavezništev. Ustavite vojno!

Odgovorni smo, da ohranimo priložnost za mir, da to vprašanje rešimo po diplomatski poti. Zato pozivamo naše vlade in vlade ter diplomacijo vseh držav sveta, da nujno vložijo vse možne napore, da ustavijo nepotrebno trpljenje nedolžnih civilistov, predvsem tistih najšibkejših, otrok, žensk in starejših, pa tudi pripadnikov vojaških enot, za katere menimo, da so se v največji meri po sili okoliščin znašli v ofenzivnih ali obrambnih linijah norega nasilja.

Pozivamo naše vlade in vlade ter diplomacijo vseh držav sveta, da nujno vložijo vse možne napore, da zagotovijo poštena pogajanja. Hrvaška, pa tudi države v regiji, še vedno popisujejo žrtve iz prejšnje vojne. Vemo, kakšne travme so doživeli vsi, ki so ostali brez najbližjih družinskih članov. Še vedno se soočamo z dolgoročnimi uničujočimi posledicami vojne za družbo, državljane, skupnost in stabilnost v regiji. In zdaj spet gledamo podobe s krvjo prepojenih mest, uničenja in trpljenja. Ustavite vojno!

Ta konflikt zadeva vse nas! Na vsako nasilno prekinjeno človeško življenje v tem neusmiljenem nasilju bi morali gledati kot na izgubo najbližjega družinskega člana! Vsako življenje je pomembno. Ne dovolimo, da prevladata sovraštvo in aroganca! Bodimo ljudje, bodimo združeni v skupnem in edinem sprejemljivem cilju, in ta je mir! Ustavimo vojno, preden bo prepozno!

Javni poziv dobitnikov_ic nagrad in priznanj za spodbujanje miru, nenasilja in človekovih pravic ‘Krunoslav Sukić’ (2009 – 2021) k vzpostavitvi miru v Ukrajini:

Božica Ciboci

Nikola Biliškov

Mirjana Bilopavlović

Duška Borovac

Nada Glad

Aleksandra Gligorović

Zoran Grozdanov

Melani Ivančević

Šerif Isaković

Veselinka Kastratović

Katarina Kruhonja, Centar za mir ¬Osijek

Ana Matijević

Boris Pavelić

Prince Wale Soniyiki

Koštana Sipić

Mirovni inštitut Ljubljana

Miroslav Volf

Islamska gimnazija dr. Ahmeta Smajlovića Zagreb

I. gimnazija Zagreb

Srednja škola Glina

Ekonomska i turistička škola Daruvar

Oš I. Brlić Mažuranić

Ekumenska inicijativa žena, Omiš

OCD Delfin Pakrac

Prijatelji životinja

Žene u crnom, Beograd

Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću

Valerija Forgić, YuPeace mreža

Zaboravljena djeca rata

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek