»Boja za enakopravnost spolov še ni konec«

Unicef ob mednarodnem dnevu žensk poudarja, da ne smemo dopustiti, da bi cela generacija deklic vse življenje nosila posledice te pandemije

Izvršna direktorica Sklada Združenih narodov za otroke (Unicef) Catherine Russell

© unicef.org

Izvršna direktorica Sklada Združenih narodov za otroke (Unicef) Catherine Russell je ob mednarodnem dnevu žensk opozorila, da boja za enakopravnost spolov še ni konec. Zato je po njenem mnenju pomembno, da se v prizadevanjih za okrevanje po pandemiji covida-19 ne pozabi na enakost spolov in predvsem položaj deklet, so sporočili iz Unicefa Slovenija.

"Ne smemo dopustiti, da bi cela generacija deklic vse življenje nosila posledice te pandemije. V naših prizadevanjih za obdobje po pandemiji morajo biti deklice v osrčju globalnih, nacionalnih in lokalnih prizadevanj za odzivanje na pandemijo ter življenje po njej," je poudarila.

Zaradi zapiranja šol, gospodarskih težav in motenega zagotavljanja storitev je namreč ogroženo zdravje, dobro počutje in prihodnost najranljivejših deklic, je pojasnila. Ker morajo otroci zaradi zapiranja družbe več časa preživeti doma, deklice prevzemajo tudi vse več gospodinjskih opravil. Številne morajo bivati za zaprtimi vrati z osebami, ki jih zlorabljajo, in pri tem nimajo dostopa do storitev in skupnosti, ki jim pomagajo in jih ščitijo. V porastu je tudi nasilje na podlagi spola, vključno s spolnim nasiljem, dodaja v sporočilu ob mednarodnem dnevu.

Glede na ocene Unicefa se več kot 11 milijonov deklic po pandemiji ne bo nikoli več vrnilo v šole, pri dodatnih 10 milijonih pa obstaja nevarnost, da bodo v naslednjem desetletju še kot otroci priseljene v poroko. Sklad ZN za prebivalstvo pa poroča, da bi lahko prišlo tudi do dodatnih dveh milijonov primerov pohabljanja ženskih spolnih organov.

Glede na ocene Unicefa se več kot 11 milijonov deklic po pandemiji ne bo nikoli več vrnilo v šole, pri dodatnih 10 milijonih pa obstaja nevarnost, da bodo v naslednjem desetletju še kot otroci priseljene v poroko. Sklad ZN za prebivalstvo pa poroča, da bi lahko prišlo tudi do dodatnih dveh milijonov primerov pohabljanja ženskih spolnih organov.

Pri Unicefu poudarjajo, da bi morale šole ostati odprte, deklice pa nadaljevati izobraževanje. Vlagati bi se moralo na področju zdravja in izobraževanja deklic, tudi spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic, in izboljšati njihov dostop do visokokakovostnih storitev v zvezi z zdravjem med menstruacijo ter higienskih storitev. Zaščititi jih je treba tudi pred vsemi oblikami nasilja.

Kot dodajajo, opolnomočena dekleta spodbujajo napredek. "Dekleta po vsem svetu se borijo za svoje pravice in zahtevajo točno takšne ukrepe. Moramo jim prisluhniti. Od tega so namreč odvisne globalna stabilnost, mir in blagostanje," je Russlova še zapisala v izjavi.

Generalna skupščina ZN je leta 1977 z resolucijo določila 8. marec kot mednarodni dan žensk. Na ta dan leta 1857 so v New Yorku ženske, zaposlene v tekstilni industriji, protestirale proti nečloveškim delovnim razmeram in nizkim plačilom za delo.