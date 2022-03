Levica vložila zahtevo na ustavno sodišče

Presoja ustavnosti prepovedi referenduma o nakupu osemkolesnikov boxer

Uspešno zbiranje podpisov za referendum

© Borut Krajnc

V Levici so danes na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti odločitve DZ, ki je prepovedal referendum o zakonu o ratifikaciji sporazuma z Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR). Prepričani so namreč, da je prepoved referenduma o nakupu osm osemkolesnih oklepnikov boxer neustavna.

DZ je namreč 2. februarja ratificiral sporazum z organizacijo OCCAR, kar bo omogočilo nakup 45 osemkolesnih oklepnikov tipa boxer za Slovensko vojsko. Ker so v Levici prepričani, da gre za predrag in nepotreben nakup orožja, so v DZ 9. februarja s 6800 podpisi vložili pobudo za zakonodajni referendum, s katerim so želeli preprečiti vladne načrte za nakup osemkolesnikov.

A je DZ 21. februarja sprejel sklep, da je referendum o tej temi "nedopusten". S tem so sledili stališču vlade, da v skladu z ustavo referenduma ni mogoče razpisati o zakonih o ratifikacijah mednarodnih pogodb. Sporazum med vlado in OCCAR pa je po njihovem mnenju mednarodna pogodba.

S tem se niso strinjali v Levici, kjer menijo, da ne gre za mednarodni sporazum, s katerim bi se Slovenija povezovala v neko resno mednarodno organizacijo, ampak za "nek konzorcij držav, ki bodo kupovale te oklepnike". Zato so že ob prepovedi referenduma napovedali, da bodo sklep izpodbijali na ustavnem sodišču.

Vlada sicer načrtuje nakup 45 vozil boxer. Cena uradno še ni znana. V zadnjih petih letih je sicer od prvotnega povpraševanja s tedanjih 207 milijonov evrov za 56 oklepnikov narasla na 412 milijonov evrov za 53 vozil.

