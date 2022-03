Nagrada Ženske o ženskah Suzani Tratnik in štirim kolektivom

Letošnja komisija Mesta žensk je izbirala med 150 posameznicami in kolektivi z vseh koncev Slovenije

Suzana Tratnik

Nagrado Ženske o ženskah, ki jo ob 8. marcu podeljuje Društvo za promocijo žensk v kulturi - Mesto žensk, letos prejmejo Ženski pevski zbor Kombinat, Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, Zavod Koroška Pride, Pravna mreža za varstvo demokracije ter pisateljica in lezbična aktivistka Suzana Tratnik. Nagrade bodo podelili ob 20. uri v Stari mestni elektrarni.

Nagrada Ženske o ženskah je bila letos podeljena že tretjič, tokrat pod poslovenjenim imenom (prej: nagrada Women on Women ali krajše WoW), vendar z istim namenom. "Nagrada je odgovor na sistematične izbrise žensk (z izrazom ženske razumemo ženske, trans- in interspolne osebe), njihovega dela in dosežkov iz zgodovinskega kanona. Z nagrado izpostavljamo in odstiramo nevidno delo, zgodbe, pogum in odločnost posameznic ter kolektivov, bork za boljši svet, feminističnih junakinj," so zapisali v sporočilu za javnost.

Letošnja komisija Mesta žensk, ki so jo sestavljale Urška Sterle, Eva Jus, Gala Alica Ostan Ožbolt, Maja Peharc in Marina Uzelac, je izbirala med 150 posameznicami in kolektivi z vseh koncev Slovenije. "Priznanje za dolgoletno delo smo želele podeliti aktivistkam in kolektivom, ki v skorajda nemogočih pogojih vztrajajo pri nudenju infrastrukturne pomoči, orjejo ledino na področju pravic manjšin, zagotavljajo varnost in zaščito osebam v stiski ali nevarnosti, odpirajo dialog in krepijo družbene vezi," je zapisala komisija.

Ženski zbor Kombinat je nagradila za kontinuirano kolektivno delovanje in neutruden aktivistični angažma. Kolektiv prek pesmi goji in širi izročilo upora in tako na svojevrsten način mobilizira množice ter si prizadeva za boljši svet. V zadnjih letih se je uveljavil kot eden vidnejših ženskih zborov, sodeluje s številnimi uglednimi glasbeniki in nastopa po celotni Sloveniji in v tujini, piše v utemeljitvi.

Društvu SOS telefon nagrado prejme za neprekinjeno in pomembno delovanje, ne samo v vlogi prve nevladne organizacije na področju nasilja nad ženskami in otroci, pač pa tudi temeljne feministične organizacije. Nastalo je iz potrebe, ki jo je prepoznala manjša skupina žensk, ki je želela pomagati ženskam z izkušnjo nasilja. V več kot 30-letni zgodovini je prešlo iz neformalne v bolj institucionalizirano obliko, a še zmeraj sloni na angažirano-feminističnem delu tako zaposlenih kot številnih prostovoljk.

Zavod Koroška Pride nagrado dobi za zapolnjevanje geografskih in vsebinskih vrzeli na področju boja za pravice LGBT+ skupnosti, za ustvarjanje varnih prostorov, kjer jih primanjkuje, ter kot popotnico za bodoče delovanje. Nevladna organizacija devetih Korošic s svojim dostopnim in odprtim načinom dela odpira pomembne teme in k sodelovanju privablja širšo skupnost, navaja utemeljitev.

Pravno mrežo za varstvo demokracije je komisija nagradila za njihovo delovanje, povezovanje, solidarnost in neutrudni boj. Nastala je "kot odziv na grobo in samovoljno poseganje vlade v osnovne človekove pravice in vladavino prava". Vzpostavila je sistematično sodelovanje civilne družbe s področja varstva človekovih pravic, pravnih strokovnjakinj in strokovnjakov ter odvetniških pisarn.

Suzano Tratnik pa je komisija nagradila za njeno vztrajanje pri lezbičnem aktivističnem delu. Kot avtorica je objavila sedem kratkoproznih zbirk, šest romanov, otroško slikanico, monodramo, radijsko igro ter dve strokovni deli o lezbičnem gibanju v Sloveniji in o lezbični literaturi. Prevedena so v več kot 30 jezikov. Kot lezbična aktivistka pa po oceni komisije stoji na zgodovinskih točkah LGBT gibanja na Slovenskem. Je soustanoviteljica lezbične skupine LL v Ljubljani in dolgoletna sodelavka Festivala LGBT filma.