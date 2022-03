Nekdanji ukrajinski predsednik Zelenskega poziva k predaji

Viktorja Janukoviča so leta 2014 s položaja odnesle prozahodne demonstracije. Od takrat živi v Rusiji, v domovini pa so ga v odsotnosti obsodili na 13 let zapora zaradi izdaje države.

Ruski predsednik Vladimir Putin in nekdanji ukrajinski predsednik leta 2013

© Kremlin.ru

Nekdanji ukrajinski predsednik Viktor Janukovič (71), ki živi v Rusiji, je danes trenutnega predsednika Ukrajine Volodimirja Zelenskega pozval, naj se preda v vojni proti Rusiji. Pozval ga je še, naj sklene mirovni dogovor za vsako ceno, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Vi osebno ste zavezani, da končate prelivanje krvi in za vsako ceno sklenete mirovnim dogovor," je proruski Janukovič sporočil v izjavi, ki jo je objavila ruska tiskovna agencija Ria Novosti.

"To pričakujejo Ukrajinci, Donbas in Rusija," je še poudari bivši ukrajinski predsednik. Dodal je, da bi po njegovem prepričanju tak korak pozdravili tudi partnerji na Zahodu.

"Zelenski je leta 2019 zmagal na predsedniških volitvah, ker je obljubil končanje konflikta v državi," je še zapisal Janukovič. "Lahko bi bili predsednik miru, ampak to se ni zgodilo. Sanjate verjetno o tem, da bi postali pravi junak. Ampak junaštva se ne more zaigrati, ne gre za to, da se bori do zadnjega Ukrajinca. Gre za samožrtvovanje, da se gre v zmagi preko svojega ponosa in ambicij, da se reši življenja ljudi," je dodal.

Janukoviča so leta 2014 s položaja odnesle prozahodne demonstracije. Od takrat živi 71-letnik v Rusiji, v domovini pa so ga v odsotnosti obsodili na 13 let zapora zaradi izdaje države. Ukrajinski mediji so v preteklih dneh večkrat poročali, da naj bi Kremelj skušal na čelo Ukrajine znova nastaviti Janukoviča.