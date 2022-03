Ruski opozicijski voditelj Ruse poziva k nadaljevanju protivojnih protestov

Navalni je objavil javnomnenjsko raziskavo, ki kaže, da je večina vprašanih ruskih državljanov že proti vojni v Ukrajini

Ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni

Ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni je danes sodržavljane pozval k nadaljevanju protestov proti ruski invaziji na Ukrajino. Protesti se sicer nadaljujejo kljub številnim aretacijam protestnikov in zagroženim visokim kaznim.

Navalni je na Twitterju objavil rezultate spletnih anket, v katerih je sodelovalo 700 Moskovčanov. Od začetka ruske invazije na Ukrajino 24. februarja so njegovi sodelavci izvedli štiri kratke spletne ankete, v katerih so ljudi spraševali po njihovih stališčih o vojni v Ukrajini.

Ta so se od prve ankete, izvedene 25. februarja, do zadnje iz 3. marca močno spremenila. Potem ko je v prvi anketi zgolj 29 odstotkov menilo, da je Rusija agresor, jih je bilo v zadnji takšnega mnenja že 53 odstotkov.

V prvi anketi jih je 14 odstotkov krivdo za konflikt pripisovalo Rusiji, 15 odstotkov Ukrajini, 39 pa Zahodu. V anketi 3. marca pa 36 odstotkov Rusiji, sedem Ukrajini in 34 Zahodu, je razvidno iz objav Navalnega.

Zapis Navalnega na Twitterju

Ob tem je poudaril, da ne gre za ankete, izvedene po celotni Rusiji, vendar pa vseeno kažejo na spremembe v javnem mnenju. To po njegovih besedah zaznava tudi Kremelj, zaradi česar "skuša obupano čim prej končati vojno".

"Protivojni zagon bo v družbi še naprej naraščal, zato se protivojni protesti ne smejo končati pod nobenim pogojem," je še zapisal ruski opozicijski voditelj, ki prestaja 2,5-letno zaporno kazen.

Protivojni protesti v Rusiji se nadaljujejo kljub opozorilom oblasti in nevarnosti zapornih kazni. Da bi še bolj zadušili kritike, so ruske oblasti pretekli teden sprejele zakonodajo, ki določa visoke kazni za širjenje domnevnih lažnih informacij o ruskih vojaških silah. Kršiteljem tako grozijo denarne kazni in do 15 let zapora.

Od začetka vojne so v Rusiji aretirali več kot 13.500 protivojnih protestnikov, na svoji spletni strani navaja nevladna organizacija OVD-info, ki spremlja aretacije na protestih.

zT7TMARHkMk