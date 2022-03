Poseg v novico o novinarskem protestu

Politična cenzura

V osrednjem Dnevniku TV Slovenija so 7. marca cenzurirali novico o novinarskem protestu, ki so ga organizirali novinarji RTV Slovenija tisti dan – na njem so v kolektivu protestirali proti političnim pritiskom, ki so jih sicer prvič sploh na ta način tudi poimenovali in artikulirali s pravim »imenom«. Skratka, prelomen dogodek v boju za avtonomijo najpomembnejšega medijskega servisa v državi, kjer smo že videli, kaj se zgodi, če ta preide v skoraj popolno kontrolo Janeza Janše, kar se je zgodilo po njegovi zmagi na volitvah leta 2004.

V svojem zapisu sem podrobno poročal o sramotnem dejanju cenzure, novi podatki pa kažejo, kako se je uredniška operacija tudi odvila. O njej lahko beremo v javnem zapisu novinarke TVS Eugenije Carl na njenem Facebooku profilu, kjer je pogumno objavila svoj apel proti tovrstnim posegom:

»Stop! cenzuri na TVS. Za včerajšnji poseg ni bilo nobenega strokovnega argumenta. Bil je to šolski primer ideološke cenzure odgovorne urednice!

Dovolj. Dovolj! Konec ubesedovanj v rokavicah o tem, kar se dogaja na nacionalni televiziji. Konec mora biti molka! Ker je cenzura najhujši od vseh pritiskov na novinarje. Ker je najbolj sistematičen od vseh nadzorov komunikacije, svobode izražanja, misli, besede. Ker je brutalno direkten nadzor nad novinarskim delom in poseg vanj. Ker ima praviloma politično, ideološko agendo. Vse našteto. Včeraj, na dan, ko so novinarji javnega medija protestirali zaradi političnih pritiskov in nevzdržnih pritiskov znotraj hiše, se je zgodila nedopustna cenzura.

Novinar je o protestu za TV Dnevnik pripravil vest s tremi izjavami novinarjev, ki so predstavili trenutne razmere na TVS, a odgovorna urednica Jadranka Rebernik z vsebino ni soglašala. Šla je celo tako daleč, da je pogojevala svoj podpis pod Dnevnik, če bi se objavila tako pripravljena vsebina. Urednica Dnevnika Saša Banjanac Lubej je nato (brez vednosti avtorja) objavila vest in povsem benigno relativizirano izjavo, s katero je Rebernikova soglašala. Banjanac Lubejeva je ves zaplet, tako kot je opisan, danes v dopisu predstavila novinarjem info programa in krivdo zanj nedvoumno pripisala Rebernikovi. Za piko na i je pa še voditeljica Dnevnika protest napovedala v tretji osebi. Novinarji so pripravili … kot da smo gledali POPTV ali A Kanal ali brali STA, ki poroča o nas.«

Kot je ob tem dogodku komentiral dr. Marko Milosavljević, je tovrsten uredniški poseg nedopusten tudi formalno z vidika etičnega kodeksa Društva novinarjev Slovenije. Kajti 29. člen v njem natančno pravi: »Nihče ne sme novinarju brez soglasja pomensko spremeniti ali predelati prispevka.« Opisani poseg Banjanac Lubej nedvomno predstavlja takšno dejanje, saj je urednica po vseh znanih podatkih na pritisk Jadranke Rebernik pomensko spremenila in predelala prispevek, očitno brez soglasja novinarja. Vprašanje je zdaj, kako se bo odzval novinarski kolektiv in ali bo ustrezno obsodil takšno prakso, še dodaja Milosavljević.

Glede na razmerja moči, politično obarvano in nastavljeno vodstvo hiše, nadzorni in programski svet je očitno prišel čas, ko si bodo morali novinarji svojo svobodo izboriti kar na terenu, neračunajoč na podporo omenjenih organov ali šefov, kar v praksi pomeni, da se bodo prisiljeni boriti za avtonomijo v svojem lastnem studiu, pred mikrofoni in kamerami. Za kaj takšnega pa se bodo morali upreti urednikom.

