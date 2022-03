Guterres: »Pandemije covida-19 še ni konec«

Generalni sekretar Združenih narodov (ZN) je znova opozoril na neenakost pri dostopnosti do cepiva, zaradi katere bi se lahko po njegovem pandemija še podaljšala

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres

© James Dowson / Flickr

Po dveh letih pandemije covida-19 še ni konec, je danes posvaril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Znova je opozoril na neenakost pri dostopnosti do cepiva proti covidu, zaradi katere bi se lahko pandemija še podaljšala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Posledice pandemije so najbolj tragične za zdravje in življenja milijonov ljudi. Potrjenih je bilo že več kot 446 milijonov primerov okužbe, umrlo je več kot šest milijonov ljudi, še številni drugi pa se soočajo s poslabševanjem duševnega zdravja," je Guterres dejal ob drugi obletnici pandemije covida-19, ki jo je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila 11. marca 2020.

Generalni sekretar ZN je poudaril, da številni deli sveta z javnozdravstvenimi ukrepi, kakršnih še ni bilo, ter izjemno hitrim razvojem in uporabo cepiva vzpostavljajo nadzor nad pandemijo.

"Vendar bi bila huda napaka, če bi mislili, da je pandemije konec," je dejal po poročanju AFP.

"Vendar bi bila huda napaka, če bi mislili, da je pandemije konec."



Antonio Guterres,

generalni sekretar Združenih narodov (ZN)

Opozoril je, da "razdeljevanje cepiv ostaja škandalozno neenako". Po njegovih besedah skoraj tri milijarde ljudi še vedno čaka na prvi odmerek cepiva proti covidu-19, kljub temu da je vsak mesec na svetu proizvedenih 1,5 milijarde odmerkov.

"Ta neuspeh je neposredna posledica političnih in proračunskih odločitev, ki dajejo prednost zdravju ljudi v bogatih državah pred zdravjem ljudi v revnih državah," je še povedal Guterres.

To je po njegovih besedah "recept za še več različic, ustavitev javnega življenja ter žalosti in žrtvovanja v vseh državah". Ves svet je pozval, da se ponovno zaveže h končanju te pandemije "in enkrat za vselej zaključi to žalostno poglavje človeške zgodovine".