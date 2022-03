V Avstriji začasno odpravili obvezno cepljenje

Odločitev o začasni odpravi obveznega cepljenja so sprejeli na podlagi poročila strokovne komisije

V Avstriji so začasno odpravili obvezno cepljenje proti covidu-19, je odločila vlada. Ukrep obveznega cepljenja namreč pri koronavirusni različici omikron ni sorazmeren, je pojasnila avstrijska ministrica za ustavo Karoline Edtstadler.

Odločitev o začasni odpravi obveznega cepljenja so sprejeli na podlagi priporočil strokovne komisije, ki so jih po besedah Edtstadler seveda upoštevali. Strokovnjaki so namreč navedli več argumentov, da poseg v ustavne pravice ni upravičen pri trenutni koronavirusni različici, je pojasnila po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA.

Poudarila je še, da zgodba o obveznem cepljenju ni končana. "Tako kot je virus spremenljiv, moramo biti tudi mi fleksibilni in biti sposobni se prilagajati," je dodala ministrica.

O morebitni vnovični uvedbi obveznega cepljenja proti covidu-19 bodo odločali čez tri mesece, je pojasnil novi avstrijski minister za zdravje Johannes Rauch. Ob tem je poudaril, da je cepljenje še vedno najboljši ukrep za omejevanje pandemije, s tem pa se strinja tudi strokovna komisija. "Cepite se," je še pozval sodržavljane.

Sprva je bilo sicer predvideno, da bi sredi marca v Avstriji v veljavo stopilo kaznovanje za tiste, ki se še ne bi cepili proti covidu-19. S čimer bi se končalo prehodno obdobje od začetka februarja, ko je obvezno cepljenje stopilo v veljavo.

Od 4. februarja so sicer zabeležili le okoli 26.000 prvih cepljenj. Delež cepljenih v državi je tako malo pod 77 odstotkov.

Nekje od sredine novembra v Avstriji opažajo nižanje trenda prvih cepljenj, k dvigu stopnje ni resno pripomogla niti odločitev vlade o obveznem cepljenju. V sredini novembra so na tedenski ravni beležili po okoli 19.000 prvih cepljenj, decembra po okoli 12.000, januarja pa od 3000 do 4000.

So pa v zadnjem dnevu v Avstriji potrdili rekordnih 47.795 okužb z novim koronavirusom, umrlo je še 42 ljudi. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb pri naših severnih sosedih je 32.661. V bolnišnicah se zdravi 2764 covidnih bolnikov, od tega jih je 182 na intenzivni negi.

