Jedrska elektrarna v Černobilu ne posreduje več varnostnih podatkov

Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je izrazila zaskrbljenost za delavce v nuklearki, ki delujejo pod ruskim nadzorom

Jedrska elektrarna v Černobilu leta 1986

© Flickr

Jedrska elektrarna v Černobilu ne posreduje več varnostnih podatkov Mednarodni agenciji za jedrsko energijo (IAEA), so iz agencije ZN sporočili danes. Ob tem so izrazili zaskrbljenost za delavce v nuklearki, ki delujejo pod ruskim nadzorom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vodja IAEA Rafael Grossi je opozoril, da posredovanje podatkov z nadzornih sistemov za preverjanje varnosti, ki so nameščeni v jedrski elektrarni Černobil, ne deluje več. "Agencija preučuje status nadzornih sistemov za preverjanje varnosti na drugih lokacijah v Ukrajini in bo kmalu posredovala več informacij," so dodali v sporočilu.

IAEA skuša v okviru nadzornih sistemov odvračati od širjenja jedrskega orožja z zgodnjim zaznavanjem zlorabe jedrskega materiala.

Več kot 200 zaposlenih sicer ostaja ujetih v nuklearki Černobil in delajo že neprestano 13 dni, odkar so nadzor prevzele ruske sile. Iz agencije so sporočili, da se razmere za zaposlene slabšajo.

Čeprav nuklearka od nesreče leta 1986 ne deluje več, je tam še vedno zaposlenih več kot 2000 ljudi, ki zagotavljajo, da ne pride do nove katastrofe.

IAEA je pozvala Rusijo, naj dovoli rotacijo zaposlenih, da bi jim omogočili počitek. Delo v izmenah je nujno za zagotavljanje varnosti, so dodali. "Zelo sem zaskrbljen zaradi težkih in stresnih razmer, s katerimi se soočajo zaposleni v nuklearki Černobil, in potencialne grožnje za jedrsko varnost," je dejal Grossi.

Ob prekinitvi stika z nadzornimi sistemi in dejstvom, da ukrajinski regulator s Černobilom komunicira le preko elektronske pošte, je Grossi danes znova izrazil pripravljenost, da odpotuje v Černobil oz. Ukrajino z namenom zagotavljanja varnosti jedrskih elektrarn.

Rusiji je prejšnji teden uspelo prevzeti tudi nadzor nad največjo ukrajinsko jedrsko elektrarno Zaporožje. Po navedbah IAEA tam še vedno delujeta dva od šestih reaktorjev, zaposleni delujejo izmenično, stanje radioaktivnega sevanja pa je stabilno.

