Janševa vlada razširjala napačne podatke

Po podatkih statističnega urada se je število zaposlenih v vzgoji in izobraževanju med letoma 2000 in 2020 povečalo za 28,8 odstotka

Vladni tvit z napačnimi številkami

Vlada je 23. februarja tvitnila, da se je število zaposlenih v izobraževanju od leta 2000, ko jih je bilo 54.500, do leta 2020 povečalo na 90.000. Trditev je navedla tudi v sporočilu za javnost po vladni dopisni seji, na kateri se je odzvala na razglasitev splošne stavke v vzgoji in izobraževanja.

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture je 18. februarja namreč sporočil, da je za splošno stavko v vzgoji in izobraževanju, ki poteka danes, 9. marca, glasovalo okrog 37.200 zaposlenih. Glavne zahteve sindikata so plačilo povečanih delovnih obremenitev in ovrednotenje tveganj za zdravje med epidemijo covida-19 ter zvišanje plač zaposlenim.

Po podatkih statističnega urada (Surs) je bilo v šolskem letu 1999/2000 v celotnem šolstvu, torej od vrtca do terciarnega izobraževanja, zaposlenih 37.692 strokovnih delavcev. V šolskem letu 2020/21 je bilo v izobraževanju zaposlenih 48.540 strokovnih delavcev. Število zaposlenih v izobraževanju se je v dvajsetih letih torej povečalo za 10.848.

Tudi predsednik vlade Janez Janša je v začetku marca tvitnil, da se je število zaposlenih v šolstvu od leta 2000 do leta 2020 povečalo s 54.000 na 90.000. Ob tem je objavil tudi dva grafa in tabelo, ki pa niso bili opremljeni z virom podatkov.

