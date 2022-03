Kriv napada na kongres

Ameriška zvezna porota je pripadnika teksaške milice spoznala za krivega v povezavi z napadom Trumpovih privržencev na ameriški zvezni kongres

Ameriška zvezna porota je v torek v Washingtonu pripadnika teksaške milice Guyja Reffitta spoznala za krivega v vseh petih točkah obtožnice v povezavi z napadom privržencev bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa na ameriški zvezni kongres 6. januarja lani. Reffittu grozi do 20 let zapora. Kazen naj bi mu izrekli junija letos.

Reffitt je kriv oviranja dela kongresa, nošenja orožja med napadom, ogrožanja prič in oviranja uradnega postopka. Med napadom na ameriški kongres se je Reffitt spopadel s policisti.

To je bilo prvo sojenje pred poroto kakšnemu od napadalcev na ameriški kongres. Porota je za odločitev potrebovala tri ure. V sodnem postopku je še več sto Trumpovih podpornikov, ki so napadli kongres.

V ZDA so prav tako v torek vložili obtožnico proti ustanovitelju desničarske organizacije Ponosni fantje, 38-letnemu Henryju Tarriu, ki je obtožen zarote za napad na ameriški kongres, čeprav se sam napada ni udeležil, ker je imel prej izrečeno prepoved vstopa v Washington. V napadu na ameriški kongres je skupno umrlo pet ljudi, približno sto policistov je bilo poškodovanih.

Tarrio je drugi znani vodja ameriških desničarjev z obtožnico zarote za napad na kongres. Prvi je bil ustanovitelj skupine Branilci prisege Stewart Rhodes, ki se napada prav tako ni udeležil, je pa tja podobno kot Tarrio poslal člane svoje skupine.

Ameriški kongres so napadli Trumpovi privrženci, ko jim je bivši predsednik ZDA pol leta polnil glave z izmišljotinami o volilnih prevarah. Celo 6. januarja 2021 jih je pozval, naj gredo nad kongres, kjer so tedaj formalno potrjevali izide predsedniških volitev novembra 2020. Napad je potrjevanje le začasno prekinil in Trump je moral 20. januarja lani oditi iz Bele hiše, s čimer se vse do danes ni sprijaznil.

