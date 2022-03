Bodeča neža za najbolj seksistično izjavo duhovniku

Andreju Vončini nečastni naziv

Kolektiv Rdeče zore in uredništvo spletnega portala spol.si sta podelila nečastni naziv bodeča neža za najbolj seksistično izjavo leta leta 2021/22, prejel jo je duhovnik in gimnazijski učitelj Andrej Vončina. Izjava po njihovem mnenju kaže na ozkoglednost avtorja, ki žensko reducira na njeno reproduktivno funkcijo.

Bodečo nežo so podelili na zaključnem dogodku 23. mednarodnega feminističnega in kvirovskega festivala Rdeče zore. Občinstvo je za najbolj seksistično izjavo feminističnega leta 2021/22 izglasovalo izjavo duhovnika Andreja Vončine, ki jo je 17. februarja letos izrekel reviji Reporter.

Sporna izjava se glasi: "Da, profesionalni šport ženske odvrača od njihovega poslanstva, biološka ura pa tiktaka. Profesionalni šport ima tudi ogromno kvarnih dejavnikov, ki ženske uničuje. Podobno je tudi drugod. Izročilo ni kar tako in točno pove, kje se ženska res uresniči in kje je svobodna."

"Da, profesionalni šport ženske odvrača od njihovega poslanstva, biološka ura pa tiktaka. Profesionalni šport ima tudi ogromno kvarnih dejavnikov, ki ženske uničuje. Podobno je tudi drugod. Izročilo ni kar tako in točno pove, kje se ženska res uresniči in kje je svobodna."



Seksistična izjava leta Andreja Vončine

Kot so utemeljili organizatorji, izjava kaže na ozkoglednost avtorja, ki žensko reducira na njeno reproduktivno funkcijo, poleg tega pa paradoksalno zatrjuje, da bo ženske osvobodilo šele omejevanje v sprejemanju njihovih odločitev.

Letošnji nabor izjav za bodečo nežo je potekal vse leto, ko je javnost nominirala izjave, ki jih je zasledila v različnih medijih in na družbenih omrežjih. Delovna skupina Rdečih zor in uredništva spol.si je v spletno glasovanje, ki je potekalo med 21. februarjem in 4. marcem letos, predlagala 13 izjav, so zapisali na portalu spol.si.

Glasovalo je 552 ljudi, ki so ocenili, da so poleg Vončinove najbolj seksistične izjave novinarjev Nenada Glücksa in Vinka Vasleta, dialog Petra Kavčiča in Andreja Stareta ter ozaveščevalna akcija Policijske uprave Kranj.

V kolektivu Rdeče zore in uredništvu portala spol.si poudarjajo, da imajo zlasti osebe, ki delujejo na javno izpostavljenih področjih, kot so politika, znanost, kultura, umetnost in mediji, posebno veliko odgovornost za soustvarjanje odprte, pluralne in strpne družbe. Njihov položaj jim namreč daje privilegij, da sooblikujejo javno mnenje. "Če širijo seksistična stališča, s pozicije moči normalizirajo sovražni govor in legitimirajo diskriminacijo, kar je v nasprotju s prizadevanji za družbo enakih možnosti," so zapisali.