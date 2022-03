Googlovi avtomobili se prihodnji teden vračajo v Slovenijo

Googlovi avtomobili bodo poleg večjih slovenskih mest - Ljubljana, Maribor, Kranj - obiskali tudi Kranjsko Goro, Kočevje, Ptuj, Velenje, Črnomelj in Trbovlje

Več informacij o načrtu vožnje Googlovih avtomobilov je na voljo na Googlovi spletni strani

© K. Krallis / WikiCommons

Ameriški tehnološki velikan Google, ki ponuja storitev Street View (Ulični pogled) tudi za Slovenijo, bo 14. marca znova obiskal več slovenskih mest. Glavni namen ponovnega obiska je osvežitev posnetkov mest, cest in avtocest znotraj Uličnega pogleda, ki je funkcija Googlove aplikacije Zemljevidi.

Googlovi avtomobili bodo poleg večjih slovenskih mest - Ljubljana, Maribor, Kranj - obiskali tudi manjša mesta, med katerimi bodo med drugim Kranjska Gora, Kočevje, Ptuj, Velenje, Črnomelj in Trbovlje, so sporočili iz Googla. Več informacij o načrtu vožnje je na voljo na Googlovi spletni strani.

Uporabniki lahko preko Uličnega pogleda obiščejo številna slovenska mesta, gradove in dvorce, kot tudi naravne znamenitosti. "Street View, ki je v Sloveniji na voljo 15 let, se redno posodablja, saj Google ugotavlja, da se infrastruktura nenehno razvija, mesta rastejo, ulice se spreminjajo," so zapisali v sporočilu za javnost.

Ob tem so poudarili, da tehnološki velikan spoštuje varovanje zasebnosti, zato pred vsako objavo zbranih posnetkov izvede obdelavo s posebno tehnologijo, s katero zamegli obraze oseb in registrske tablice, da jih ni mogoče identificirati. Poleg tega storitev Ulični pogled omogoča tudi naknadno odstranitev posnetkov, ki jih lahko zahtevajo uporabniki s klikom na gumb "prijavi težavo" v spodnjem desnem kotu posnetka.

Storitev Ulični pogled je sicer trenutno na voljo v več kot 200 državah po vsem svetu, tudi v delih Arktike in Antarktike.

HfWtMBXy6Fw