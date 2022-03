Odnos do beguncev

Mar je naša vest čista?

Deček iz Ukrajine na železniški postaji v poljskem Przemyślu

© Simon Chang

Ne vem več natančno, ali je pisalo 30 let zmage nad fašizmom ali 30 let od konca vojne, spomnim se samo velikanskega plakata, takrat še ni bilo jumbo plakatov, na levi strani nekega ovinka na cesti čez Gorjance proti Metliki. Zanesljivo pa vem, da je šlo za 30 let in nič več vojne. Komaj sem znala dobro brati, moralo je biti leto 75. Spomnim se tudi tistega občutka, ki me ni zapustil niti v najstniških letih, začudenja in nejevolje nad tem, zakaj se moramo ukvarjati z nečim, kar se je zgodilo že »zdavnaj«. Trideset let je bilo v otroških očeh nepredstavljivo veliko.