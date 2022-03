Britanska vlada uvedla sankcije proti Abramoviču in drugim ruskim oligarhom

Med kaznovanimi so tudi lastnik angleškega nogometnega prvoligaša Chelseaja Roman Abramovič, Igor Sečin in Oleg Deripaska. Skupna vrednost premoženja, ki ga imajo kaznovani ruski tajkuni v Veliki Britaniji, je skoraj 18 milijard evrov.

Boris Johnson, britanski premier, v primeru ruske invazije na Ukrajino ne popušča

© Andrew Parsons / No 10 Downing Street

Britanska vlada je danes zaradi ruske invazije na Ukrajino proti sedmim ruskim oligarhom uvedla sankcije. Med kaznovanimi so tudi lastnik angleškega nogometnega prvoligaša Chelseaja Roman Abramovič, Igor Sečin in Oleg Deripaska. Abramoviču je britanska vlada zasegla nogometni klub in tako ustavila prodajo.

"Današnje sankcije so zadnji korak britanske neomajne podpore Ukrajincem. Pri preganjanju tistih, ki omogočajo pobijanje civilistov, uničevanje bolnišnic in nezakonito okupacijo suverenih zaveznic, bomo neusmiljeni," je ob tem povedal britanski premier Boris Johnson.

Sankcije proti sedmim oligarhom vključujejo zamrznitev premoženja in prepoved vstopa v državo, na spletu poroča britanski BBC.

Abramoviču, čigar premoženje ocenjujejo na 9,4 milijarde britanskih funtov (11,1 milijarde evrov), so tako zasegli tudi nogometni klub Chelsea in ustavili njegovo prodajo.

Vlada ob tem zagotavlja, da bo klubu izdala posebno licenco, ki bo med drugim omogočala izplačilo plač zaposlenim in ogled nogometnih tekem tistim, ki so že kupili vstopnice. Klub novih vstopnic medtem ne more več prodajati.

"Vem, da to prinaša nekaj negotovosti, vendar pa bo vlada skupaj z angleško nogometno ligo premier league in klubi delala za to, da bi se nogomet igral naprej, kaznovani pa bodo tisti, ki morajo biti," je na Twitterju zapisala britanska ministrica za kulturo Nadine Dorries.

Med kaznovanimi so še industrialec Deripaska, izvršni direktor Rosnefta Sečin, direktor Gazproma Aleksej Miller, vodja upravnega odbora banke VTB Andrej Kostin, predsednik podjetja za naftovode Transneft Nikolaj Tokarev in direktor banke Rosija Dmitrij Lebedjev.

Skupna vrednost premoženja sedmerice po navedbah britanske vlade znaša 15 milijard britanskih funtov (17,9 milijarde evrov).