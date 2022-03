»Vladni urad pritiska na novinarje s ciljem politične podreditve javne radiotelevizije«

Več novinarskih organizacij in Mirovni inštitut proti pritiskom Ukoma na novinarje RTV Slovenija

Direktor Ukoma Uroš Urbanija piše sporne "analize" novinarskega dela na RTV Slovenija ...

Urad vlade za komuniciranje (Ukom), ki redno objavlja svoje mnenje o poročanju RTV Slovenija, naj preneha s pritiski na novinarje, zahtevajo novinarski sindikati RTVS, sindikat in društvo novinarjev ter aktiv MMC RTVS skupaj z nekaterimi drugimi sopodpisniki. Vodstvo RTVS naj se jim zoperstavi, so pozvali. Novinarje na RTVS podpira tudi Mirovni inštitut.

Nasprotujejo nepooblaščenemu poseganju v delovanje javnega medija in zahtevajo, da urad vlade za komuniciranje (Ukom) s tem nemudoma preneha. Hkrati od programskega sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) in generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha pričakujejo, da bosta zaščitila novinarsko in institucionalno integriteto javne radiotelevizije.

Kot so zapisali, Ukom od decembra lani na svoji spletni strani redno objavlja "analize poročanja RTVS", kot jih imenuje. Nazadnje je to storil v sredo. V njih se loteva posameznih informativnih oddaj in novinarskih prispevkov, celo posameznih novinarjev, so poudarili v sporočilu, ki so ga poslali direktorju Ukoma Urošu Urbaniji, generalnemu direktorju RTVS Grahu Whatmoughu in programskemu svetu RTVS.

"Vladni urad si prisvaja pooblastila, za katera nima zakonske podlage, in jih zlorablja za pritisk na novinarje in novinarstvo s ciljem politične podreditve javne radiotelevizije," menijo.

Po njihovih navedbah so naloge Ukoma, opredeljene v sklepu o nalogah Ukoma, denimo zagotavljanje javnosti dela vlade, obveščanje javnosti o delu predsednika vlade in ministrstev ter zagotavljanje strokovne podpore službam za odnose z javnostmi v ministrstvih in vladnih službah. "Analiz poročanja RTVS ni med njimi," so opomnili.

Obsojajo paralelne načine pritiska na delo novinarjev in uredništev, saj Ukom ni pristojen za ocenjevanje njihovega dela, medtem ko ima javni zavod jasno zakonsko opredeljene mehanizme regulacije in samoregulacije. Po njihovih navedbah Ukom z "analizami poročanja RTVS" na uradnih vladnih straneh posega v temelje svobode medijev, brez katerih v družbi ni mogoče kritično misliti in razpravljati o skupnih problemih.

Sporočilo so podpisali Sindikat novinarjev Slovenije, Društvo novinarjev Slovenije, Koordinacija novinarskih sindikatov RTVS, aktiv Multimedijskega centra (MMC) RTVS, katedra za novinarstvo fakultete za družbene vede v Ljubljani in Center za raziskovanje družbenega komuniciranja na tej fakulteti.

Mirovni inštitut izraža javno podporo novinarjem, urednikom in tehničnemu osebju na RTVS, ki so se javno uprli vse hujšim vladnim napadom na institucionalno avtonomijo največjega javnega medija v državi.

Nezakonita strankarska prilastitev zavoda se intenzivno stopnjuje vse od nastopa trenutne vlade, so izpostavili. "Z nezakonitim imenovanjem generalnega direktorja in v. d. urednice informativnega programa Televizije Slovenija (TVS) ter z izigravanjem notranjih pravil so podporniki vladajočih strank izpeljali kadrovsko čistko v vrhu javne televizije," so opomnili. S spremembo predpisov zavoda pa se po njihovih besedah poskuša kadrovsko čistko izpeljati tudi v MMC RTVS.

"Spoštovanje do javnosti se v ključnih zgodovinskih trenutkih ne pokaže s tem, da še naprej ustvarjaš program, ki ni vreden javnega medija, ampak s tem, ko z vso integriteto in dostojanstvom porineš drog v kolesje populističnega avtoritarizma."

Pridružujejo se pozivom aktivov RTVS in posameznih novinarskih združenj k razrešitvi v. d. direktorja TV Slovenija Valentina Areha in k ponovitvi razpisa za odgovornega urednika informativnega programa TVS. Popolnoma podpirajo tudi odločitev o morebitni generalni stavki zaposlenih, če se kolektivi znotraj RTVS odločijo za ta korak.

"Spoštovanje do javnosti se v ključnih zgodovinskih trenutkih ne pokaže s tem, da še naprej ustvarjaš program, ki ni vreden javnega medija, ampak s tem, ko z vso integriteto in dostojanstvom porineš drog v kolesje populističnega avtoritarizma," so poudarili.