Facebook po novem dovoli objavo izjav, kot je »smrt ruskim napadalcem«

Faceboook začasno omilil svojo politiko glede sovražnega govora, ne bodo pa dopuščali grožnje civilistom

Družbeni omrežji Facebook in Instagram sta zaradi ruskega napada na Ukrajino začasno omilili svojo politiko glede sovražnega govora. Kot so iz tehnološkega giganta Meta sporočili v četrtek, po novem dovolijo objavo izjav, kot je "smrt ruskim napadalcem", ne pa tudi groženj civilistom.

"Zaradi ruske invazije na Ukrajino smo začasno dovolili oblike političnega izražanja, ki bi sicer kršile naša pravila, kot je sovražni govor, na primer 'smrt ruskim napadalcem'," so zapisali in obenem izpostavili, da še vedno ne dovoljujejo "kredibilnih pozivov k nasilju nad ruskimi civilisti".

Agencija Reuters je že pred uradnim sporočilom poročala, da naj bi se nova politika nanašala le na Armenijo, Azerbajdžan, Estonijo, Gruzijo, Madžarsko, Latvijo, Litvo, Poljsko, Romunijo, Rusijo, Slovaško in Ukrajino, a pri podjetju teh domnevnih geografskih omejitev kasneje niso komentirali.

Facebook in drugi ameriški tehnološki giganti, kot sta Apple in Microsoft, so sicer že pred tem sprejeli sankcije proti Rusiji, Moskva pa je po drugi strani prejšnji teden blokirala oziroma omejila dostop do Facebooka in Twitterja ter uvedla dolge zaporne kazni za medijsko objavljanje "lažnih informacij" o ruski vojski in njeni operaciji v Ukrajini.

Ruski napad na zahodno sosedo je deležen skorajda soglasne mednarodne obsodbe in je izzval najstrožje sankcije Zahoda proti Rusiji doslej. Obenem je prišlo tudi do občutnega porasta jeze na spletu in ostrih razprav glede vloge medijev in družbenih omrežij v vojni.

Odločitev o začasni omilitvi politike, namenjene preprečevanju sovražnega govora, ki jo je sprejela Facebookova in Instagramova matična družba Meta, je kljub temu deležna mešanih odzivov in opozoril o nevarnem odpiranju Pandorine skrinjice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Facebook in drugi ameriški tehnološki giganti, kot sta Apple in Microsoft, so sicer že pred tem sprejeli sankcije proti Rusiji, Moskva pa je po drugi strani prejšnji teden blokirala oziroma omejila dostop do Facebooka in Twitterja ter uvedla dolge zaporne kazni za medijsko objavljanje "lažnih informacij" o ruski vojski in njeni operaciji v Ukrajini.

PYckKRXiZGI