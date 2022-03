Pirkovič je izrazito navijaški v korist določeni politični stranki in njenemu voditelju

Igor Pirkovič nima resnih izkušenj dela na spletnem mediju, hkrati pa ne daje videza politične nepristranskosti

Igor Pirkovič v pogovoru s predsednikom vlade Janezom Janšo

Člani in članice uredništva MMC-ja ostro nasprotujemo imenovanju Igorja Pirkoviča za vršilca dolžnosti urednika uredništva portala. Aktiv MMC-ja je pred tedni odločno protestiral proti spremembi izvedbenega akta MMC-ja, ki ga je samovoljno objavil generalni direktor RTV Slovenija in ki spreminja način izbire in imenovanja urednika uredništva za nove medije. Ker je generalni direktor to storil brez soglasja sindikatov, obvestil pa ni niti zaposlenih na MMC-ju, je na sodišče vložena pobuda po začasnem zadržanju tega sklepa, generalni direktor pa je sindikatom obljubil pogajanja o temi. Ob tem tečejo še priprave na spremembo statuta RTV SLO, ki naj bi MMC-ju vrnil odgovornega urednika. Aktiv MMC-ja je zato prepričan, da je treba pred spremembami na mestu urednice uredništva počakati na končanje vseh teh procesov in v tem času obdržati status quo. Sprašujemo se, zakaj se želijo spremembe izvajati v takšni naglici v tem času.

Ob tem je pomembno dejstvo tudi to, da smo sredi zelo intenzivnega poročanja o vojni v Ukrajini, hkrati pa smo v predvolilnem obdobju, kar je za portal in uredništvo še posebej naporen in občutljiv čas. Vsi se prilagajamo in usklajujemo, imamo začrtane načine delovanja, zato bi taka rokohitrska menjava na mestu, kjer so potrebna leta izkušenj z delom v novih medijih in dobro poznavanje zakonitosti spletnega novinarstva, naredila MMC-ju, ter posledično celotnemu RTV-ju veliko programsko škodo.

Še posebej nesprejemljiva pa se nam zdi oseba, ki je bi bila imenovana na to pozicijo. Igor Pirkovič nima resnih izkušenj dela na spletnem mediju, hkrati pa ne daje videza politične nepristranskosti.

Ob tem ga je kot scenarista državnih proslav plačevala vlada in že samo zaradi tega navzkrižja interesov po našem mnenju ne more opravljati novinarskega dela na področju notranje politike, kaj šele, da bi urejal delo drugih kolegov.

Njegovo imenovanje je za nas povsem nesprejemljivo iz številnih razlogov. Ocenjujemo, da gre za novinarja, ki je v svojem delu na javni televiziji ne zgolj odkrito pristranski, ampak izrazito navijaški v korist določeni politični stranki in njenemu voditelju. Ob tem ga je kot scenarista državnih proslav plačevala vlada in že samo zaradi tega navzkrižja interesov po našem mnenju ne more opravljati novinarskega dela na področju notranje politike, kaj šele, da bi urejal delo drugih kolegov.

Poudarimo še, da Igor Pirkovič na svojem profilu na družbenem omrežju Twitter širi številne vsebine, ki jih lahko označimo kot rasistične, recimo do romske skupnosti, tudi antisemitske, in bojimo se, da bo v skladu s temi stališči kot urednik skušal vplivati na vsebino na portalu.

Zaradi naštetega moramo odločno nasprotovati njegovemu imenovanju, ki ga lahko v kontekstu dogajanja na RTV Slovenija razumemo le kot način za spremembo predvolilnega poročanja portala v korist vladajoči koaliciji, predvsem stranki SDS, s katero Pirkovič pogosto sodeluje. Poudarjamo, da je spletni portal javne radiotelevizije politično neodvisen, naš kolektiv pa si prizadeva svoje delo opravljati na etičen in profesionalen način, zato je za nas kakršna koli politizacija vsebin absolutno nesprejemljiva.

Člani uredništva MMC RTV Slovenija